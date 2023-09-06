مقارنة بين هاتفي Galaxy A54 و Xiaomi Poco F5

تحظى هواتف الفئة المتوسطة بشعبية كبيرة بين الناس، وستجد أن معظم الشركات التي تُصنّع هواتف ذكية رائدة بمواصفات تقنية عالية توفر أيضًا هواتف بمواصفات متوسطة وتُباع بسعر أقل من الهواتف الرائدة، إذ تُباع هذه الهواتف عادة بأسعار تقل عن 500 دولار، ومن أبرزها هاتفي Galaxy A54 من سامسونج و Xiaomi Poco F5 من شاومي.

يحتوي كلا الهاتفين على العديد من المزايا الممتازة التي سنوضحها في المقارنة التالية بينهما:

التصميم:

يأتي كلا الهاتفين بأحجام متقاربة قليلًا وتصاميم بسيطة، ستلاحظ أن هاتف Poco F5 أطول قليلًا من هاتف Galaxy A54، حيث يبلغ طوله 161.1 ملم، أما هاتف سامسونج فيبلغ طوله 158.2 ملم.

ومع ذلك، فإن Galaxy A54 أعرض قليلاً وأكثر سمكًا من Poco F5 إذ يبلغ عرضه 76.7 ملم، وسمكه 8.2 ملم، أما هاتف شاومي فيبلغ عرضه 75 ملم ويبلغ سمكه 7.9 ملم.

يمتاز هاتف Poco F5 بأنه أخف وزنًا بشكل ملحوظ من Galaxy A54، إذ يبلغ وزنه 181 جرامًا، مقابل 202 جرام لهاتف سامسونج. ويعود السبب في ذلك إلى أن هاتف (Galaxy A54) يأتي بتصميم من الزجاج المحمي بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5)، أما هاتف Poco F5 يأتي بتصميم من البلاستيك، وكلا الهاتفين لهما إطار مصنوع من البلاستيك.

يتميز هاتف Galaxy A54 بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP67، أما هاتف Poco F5 فهو مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP53. ويحتوي هاتف سامسونج على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، أما هاتف شاومي فيأتي مع مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy A54 شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف Poco F5 فهو يضم شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف Galaxy A54 بمعالج من نوع (Exynos 1380) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من المزايا الجديدة.

أما هاتف Xiaomi Poco F5 فهو يعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 7+ Gen 2) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 2.91 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 725).

ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويعمل هاتف شاومي بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14).

البطارية والشحن:

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وفيما يتعلق بسرعة الشحن، فإن هاتف Xiaomi Poco F5 يتفوق على Galaxy A54، فهو يدعم الشحن السريع بقدرة 67 واطًا، أما هاتف Galaxy A54 فيدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا فقط.

وعند شحن كلا الهاتفين لمدة نصف ساعة، ستصل نسبة الشحن في هاتف سامسونج إلى 56%، وستصل إلى نسبة 83% في هاتف Poco F5، ويستغرق الشحن الكامل ما يزيد عن ساعة في هاتف A54 وأقل من 50 دقيقة في هاتف Poco F5.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Xiaomi Poco F5 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية عريضة بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة للتصوير الدقيق (macro).

يمكن للكاميرات الخلفية في هذا الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

يضم هاتف شاومي كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، ويمكن لهذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A54 بسعر يبدأ من 1599 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime).

ويُباع هاتف Xiaomi Poco F5 بسعر 1549 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأزرق.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy A54 و Xiaomi Poco F5: