مدير كوالكوم: الذكاء الاصطناعي قد يبعث روح الحياة في الهواتف

يعتقد المدير التنفيذي لعملاقة صناعة الشرائح الأمريكية، كوالكوم، أن الذكاء الاصطناعي قد يمنح سوق الهواتف الذكية فرصة جديدة للحياة.

وفي حديث لـ (كريستيانو آمون)، مع قناة (سي إن بي سي) CNBC، يوم الثلاثاء، قال إنه يرى فرصة كبيرة في الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وأن قمة سنابدراجون Snapdragon Summit في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل قد تؤدي إلى تطورات كبيرة في تقنية الهواتف الذكية.

وقال آمون: «سوف تتمحور قمة سنابدراجون حول حالات الاستخدام المذهلة التي نراها من مصنعي المعدات الأصلية والهواتف، وقد تُنشئ دورة ترقية جديدة للهواتف». وأضاف: «لا نعرف متى، لكنها ستحدث بالتأكيد».

وانخفضت قيمة مبيعات الهواتف الذكية هذا العام وذلك بعد أن أصبح المستهلكون أكثر حرصًا عند الشراء، إذ يختار كثير منهم عدم ترقية أجهزتهم؛ لأنهم لا يرون اختلافًا كبيرًا بين هواتف اليوم مقارنةً بالطرز القديمة.

وفي عام 2022، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي إلى 1.21 مليار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013، وذلك وفقًا لبيانات من شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC.

وقال آمون: «أنت ترى ما تفعله مايكروسوفت لأجهزة الحاسوب الشخصية وتفكر في القدرة على تشغيل (شات جي بي تي) ChatGPT والنماذج الأخرى ضمن الأجهزة. لذلك، مع وصول هذه الأشياء إلى أيدي المستهلكين، أعتقد أنها ستكون جوهرية … ما علينا إلا أن ننتظر».

وقال آمون إن شركة كوالكوم تسلك مسارًا مختلفًا عن منافستها في مجال أشباه الموصلات إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مسار يتضمن جلب الذكاء الاصطناعي إلى الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى بدلًا من مراكز البيانات، وهو المجال الذي تركز فيه إنفيديا بدرجة كبيرة.