متجر جوجل يضيف مقاطع فيديو تشبه تيك توك

أصبح متجر جوجل بلاي أحدث منصة تضيف مقاطع الفيديو القصيرة، حيث حصل متجر التطبيقات على سلسلة من مقاطع الفيديو القابلة للمشاهدة مباشرة من خلال المتجر، حيث تهدف مقاطع الفيديو المسماة Play Report إلى مساعدة المشاهدين في اكتشاف التطبيقات الجديدة.

ويقدم المتجر محتوى تحريريًا، مثل الاختيارات الشهرية، والجديد عبر جوجل بلاي، لتسهيل عملية الاكتشاف، ولكن يبدو أن جوجل تريد توسيعه ليشمل الفيديو في محاولة منها لتعزيز المحتوى.

ويعد تنسيق الفيديو القصير عبر تيك توك هو السبب وراء اكتساب المنصة بسرعة لمكانة بين أفضل منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وفي محاولة لتكرار هذا النجاح، أضافت المنصات الأخرى نسخها من الميزة، مثل إنستاجرام Reels ويوتيوب Shorts، أو أضافت مقاطع فيديو قصيرة في محاولة لحث المستخدمين على التفاعل بشكل أكبر.

وتتعاون جوجل مع عدد من صناع المحتوى والخبراء لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة التي تسلط الضوء على تطبيقات معينة.

وتشبه مقاطع الفيديو نفسها فيديوهات تيك توك، مع تنسيق عمودي ومدة بضع ثوانٍ، مع الاختلاف الرئيسي وهو وجود زر “تثبيت” سهل الاستخدام أسفل الفيديو مباشرةً والذي يمكنك النقر عليه بسرعة إذا نجح الفيديو في الإقناع. لك أن تعطيه فرصة.

وتظهر مقاطع الفيديو القصيرة الجديدة بتنسيق عمودي وتستمر لمدة بضع ثوانٍ، ويظهر زر تثبيت التطبيق القابل للنقر أسفل الفيديو مباشرة.

ويحتوي ملف GIF الذي استخدمته جوجل لعرض هذه الميزة على رابط Shorts في عناصر التحكم بالفيديو، وهو ما يعني أنه مجرد تكامل لميزة يوتيوب Shorts.

ويعتبر هذا الأمر منطقيًا بالنظر إلى إتاحة مقاطع فيديو Play Report عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستاجرام.

ويُظهر التحقق من قناة متجر جوجل بلاي عبر يوتيوب تحميل عدد قليل من مقاطع فيديو Play على شكل فيديوهات Play Report.

ومع ذلك، فإن وجودها مباشرة في متجر التطبيقات قد يساعد في اكتشاف التطبيقات الجديدة، وقد يشجع الأشخاص على تنزيلها.

وليس من الواضح إذا كانت الشركة أو صناع المحتوى هم من يختارون التطبيقات التي يسلط عليها الضوء في مقاطع الفيديو هذه.

ويسمح المتجر للمطورين بربط مقاطع فيديو يوتيوب بقوائم التطبيقات، وقد تفكر جوجل في المستقبل بالسماح بتحميل هذا النوع من مقاطع الفيديو القصيرة إلى قوائم التطبيقات أيضًا.

وتتوفر مقاطع الفيديو هذه الآن عبر متجر جوجل بلاي لعدد قليل من المستخدمين، ويمكن مشاهدتها في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية للمتجر.