يمكن أن يساعد تطبيق Google Family Link الآباء في تتبع نشاط أطفالهم عبر الإنترنت ومكان وجودهم أيضًا، ويتضمن مزية إرسال تنبيهات عن تنقلاتهم المختلفة، ويُمكن تفعيل التنبيهات بخطوات بسيطة بمجرد إعداد حساب لطفلك في Family Link، لتصلك تنبيهات عندما يغادر أطفالك المنزل أو المدرسة أو أي موقع آخر تضيفه أنت إلى التطبيق.

إليك كيفية إعداد حساب لطفلك في Family Link وكيفية تفعيل التنبيهات لتتبع موقعه:

1- كيفية إعداد حساب لطفلك في Family Link:

أنشئ حسابًا لطفلك في جوجل، ثم اتبع الخطوات التالية:

نزّل تطبيق Family Link في هاتفك من متجر جوجل أو آب ستور . افتح تطبيق Family Link، ثم اختر (نعم) Yes عند سؤالك إذا كان طفلك لديه حساب في جوجل. انتقل إلى (الإعدادات) Settings ، ثم اختر (جوجل) Google، ثم (عناصر الرقابة الأبوية) Parental Controls. اختر (الطفل) child عند سؤالك عمن سيستخدم الجهاز. اختر حساب جوجل الخاص بطفلك من القائمة لتسجيل الدخول إليه، وربط الحسابات. اتبع المطالبات المتبقية لإنهاء إعداد حساب طفلك في Family Link.

2- كيفية تفعيل مزية التنبيهات في تطبيق Google Family Link لتتبع موقع طفلك:

يمكنك إعداد التنبيهات في تطبيق Google Family Link باتباع الخطوات التالية، وبعدها ستصلك تنبيهات عندما يغادر أطفالك المنزل أو المدرسة مما يساعدك في تتبع موقعهم:

افتح تطبيق Google Family Link في هاتفك. انقر فوق اسم طفلك من القائمة لفتح لوحة التحكم الخاصة به. انقر فوق زر القائمة في الزاوية اليسرى العلوية، ثم اختر (المواقع) locations. في تبويب Family Places، أضف موقعًا جديدًا أو اختر موقعًا من القائمة الموجود سابقًا. أدخل عنوان الموقع الذي ترغب في حفظه. تأكد من تفعيل خيار (الوصول) Arrives أو (المغادرة) Leaves اعتمادًا على الموقع. انقر فوق (حفظ) save.

بعد الانتهاء من تفعيل هذه المزية، ستصلك تنبيهات تلقائيًا في أي وقت يصل فيه طفلك إلى الموقع الذي أضفته أو يغادره. ويمكنك تكرار الخطوات السابقة نفسها لإضافة جميع المواقع التي ترغب في تفعيل التنبيهات عندما يذهب طفلك إليها أو يغادرها.