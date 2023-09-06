سلاك تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين

قررت منصة سلاك أن أحد أفضل الأماكن للبدء بدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجها الرئيسي هو تقديم طريقة أسهل للأشخاص لمواكبة الزملاء عندما ينضمون إلى فريق أو يعودون بعد أخذ إجازة.

وأصبح اكتشاف المجالات التي تكون فيها التكنولوجيا مفيدة وموثوقة خيارًا استراتيجيًا رئيسيًا، وذلك في ظل اندفاع الشركات إلى إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجاتها.

وتستخدم الميزات الجديدة، التي يطلق عليها اسم Slack AI، الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على ملخص للإجابات على استعلامات البحث.

ولا يقتصر البحث على توفير ملخصات الذكاء الاصطناعي، بل يقدم أيضًا روابط للمشاركات المحددة التي يستمد منها الإجابات، وهو أمر مهم لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يُعرف دائمًا بإظهار عمله، ويختلق في بعض الأحيان الأشياء.

وتتمثل إحدى الإمكانات في إنشاء مقاطع مميزة للقناة تخبر المستخدمين بالجزء الأكثر أهمية في المحادثات، بحيث يمكنهم استخدامها بعد ذلك لإعداد التقارير أو لقراءة ما قد فاتهم.

كما يمكن للمنصة إنشاء ملخصات لسلاسل المحادثات بنقرة واحدة للأشخاص الذين يريدون الحصول على جوهر محادثات معينة وليس القناة بأكملها.

وتأتي الملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي مع النقاط البارزة وقوائم بالخطوات التالية التي يمكن للمستخدمين اتخاذها بناءً على المخاوف والتعليقات والاقتراحات التي نشرها الأشخاص في المحادثة.

وبحسب سلاك، فإن ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي تتاح هذا الخريف كتجربة محدود.

وتضيف سلاك أيضًا كتجربة محدودة المزيد من إمكانات القائمة المشابهة لتطبيق الإنتاجية وتدوين الملاحظات Notion، بالإضافة إلى توسيع أنواع الأتمتة التي يمكن للموظفين تنفيذها داخل سلاك دون الحاجة إلى البرمجة.

ويأتي إعلان سلاك في الوقت الذي تستعد فيه الشركة الأم، Salesforce، في الأسبوع المقبل لعقد مؤتمر Dreamforce، حيث من المتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة.

وسارع المنافسان جوجل ومايكروسوفت إلى ملء تطبيقاتهما للأعمال بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا.

وأشار روب سيمان، نائب الرئيس الأول للمنتج في سلاك، إلى أن الشركة تجرب أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة المحتوى، حيث تضيف لاحقًا هذه القدرة، ولكنها قررت إطلاق هذه الميزات أولًا لأنها تلبي حاجة كبيرة وتتوافق مع ما يجيده الذكاء الاصطناعي.

وقال سيمان: “قررنا التركيز على هذا النوع من الميزات الموفرة للوقت لأنها تساعدك على مواكبة الزملاء عندما تعود من إجازة مدفوعة الأجر، أو عندما تكون جديدًا في الفريق، أو تواجه صعوبة في العثور على شيء ما”.

وبالإضافة إلى تقديم المساعدة أثناء الكتابة، تتمتع منصة سلاك برؤية أعمق بكثير لما يمكن أن يقدمه مساعد الذكاء الاصطناعي للمستخدمين.

ويتطلب دمج الوصول إلى جميع القنوات الخاصة والعامة الكثير من الموارد والمطالب بأن تكون المنصة والعملاء واضحين جدًا بشأن من يمكنه الوصول إلى أي معلومات.

وقال ليديان جونز، الرئيس التنفيذي للشركة: “هدفنا هو تقديم مساعد لكل مستخدم، بحيث يصبح بمثابة ظلك ويمكنه رؤية ما يمكنك رؤيته. لكننا نتبع نهجًا حذرًا للغاية تجاه ما يمكن أن يراه المساعد”.