سامسونج تكشف عن أكبر تلفاز لها بدقة 8K

كشفت سامسونج عن تلفاز جديد من فئة QN990C Neo QLED بقياس 98 إنشًا، وهو يعد أكبر تلفاز للشركة بدقة 8K.

وأتى ذلك الإعلان ضمن مشاركة الشركة الكورية الجنوبية في مؤتمر CEDIA Expo 2023 المُقام في الولايات المتحدة، حيث قدمت أحدث إصدارات أجهزة التلفاز، وإن كانت قد أعلنت عن بعضها بالفعل في وقتٍ سابق من العام.

وتوفر سامسونج أجهزة تلفاز QN990C Neo QLED بدقة 8K لعام 2023 بأحجام أخرى أصغر، وهي 65 و 75 و 85 إنشًا، كما توفر إصدارات أخرى بدقة 4K بأحجام تتراوح بين 43 و 85 إنشًا.

ومثل باقي الإصدارات من الفئة نفسها، يستخدم التلفاز تقنية “كوانتم ميني ليد” التي توفر وحدات LED فائقة الصغر، لإنتاج أكثر من مليار لون مع مستويات سطوع أعلى، وتحكم دقيق في الإضاءة ينتج عنه درجات سوداء عميقة وتفاصيل دقيقة في المناطق المظلمة.

ويحتوي التلفاز على معالج ذكاء اصطناعي يحسن جودة الصورة تلقائيًا إلى دقة 8K، بالإضافة إلى شاشة مضادة للتوهج، وتقنية Ultra Viewing Angle التي تسمح برؤية المحتوى على الشاشة من أي زاوية بالجودة نفسها.

ويأتي التلفاز بتصميم معدني بالكامل، وهو مرفق بحامل جداري رفيع لمنح التلفاز مظهرًا أكثر التصاقًا الحائط.

وبالنسبة لجودة الصوت، فإن تلفاز سامسونج مزود بتقنية Dolby Atmos وتقنية تتبع الصوت التي تعمل على تحليل الحركة في المحتوى المعروض وتقديم الصوت بشكل متزامن معها.

ولم تكشف سامسونج حتى الآن عن سعر التلفاز الجديد بقياس 98 إنشًا، إلا أنه من المتوقع أن يكون في حدود 10 آلاف دولارٍ أمريكي، بالنظر إلى تدرج أسعار باقي الإصدارات في الفئة نفسها.