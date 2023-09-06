سامسونج تعلن إيقاف تحديثات سلسلة جالاكسي نوت 10 .. عاجل

أعلنت سامسونج إسقاط الدعم عن بعض الإصدارات القديمة من هواتفها الذكية، ومنها سلسلة هواتف جالاكسي نوت 10.

واعتادت سامسونج إطلاق تحديثات أمنية دورية لهاتفي جالاكسي نوت 10 وجالاكسي نوت 10 بلس كل 3 أشهر، قبل أن تُعلن إيقاف إطلاق التحديثات لها على نحو مفاجئ.

ولن تحصل هواتف جالاكسي نوت 10 على أي تحديثات أمنية إضافية مستقبلًا، فضلًا عن تحديثات النظام التي توقفت عند أندرويد 12، ولم تحصل الهواتف على تحديث أندرويد 13 الأخير.

وكانت سامسونج قد أطلقت تلك السلسلة في النصف الثاني من عام 2019، ما يعني مضي أربع سنوات على إطلاقها قبل انتهاء توفير التحديثات لها.

وللمقارنة، فقد كشفت آبل عن سلسلة هواتف آيفون 11 في الفترة نفسها ولا زالت تتلقى تحديثات النظام السنوية حتى الآن، بالإضافة إلى التحديثات الأمنية.

جدير بالذكر أن سامسونج قد أطلقت إصدارًا آخر من السلسلة بسعر أرخص نسبيًا آنذاك، وهو هاتف جالاكسي نوت 10 لايت الذي صدر لاحقًا مطلع عام 2020، ولا يزال يتلقى تحديثات أمنية على أساس ربع سنوي.

جدير بالذكر أن سامسونج قد أعلنت عن تغيير في سياسة إطلاق التحديثات لهواتفها الذكية الجديدة حتى تتمتع بأربع سنوات من التحديثات السنوية لنظام التشغيل بالتزامن مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

وبالنسبة لمالكي هواتف جالاكسي نوت 10، فإن الوقت الحالي يعد مناسبًا للترقية وشراء إصدارات أحدث من الهواتف الذكية بالنظر إلى توقف التحديثات من سامسونج.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت سامسونج حديثًا إيقاف التحديثات أيضًا عن سلسلة جالاكسي S10.