زوم تكشف عن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة

كشفت منصة مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت “زوم Zoom” عن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي ستكون متاحة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

وغيرت المنصة مسمى مساعد الذكاء الاصطناعي ليصبح Zoom Companion بدلًا من Zoom IQ، وهو يعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي توليدي من شركات مختلفة مثل ميتا وأنثروبيك و OpenAI.

ووسعت زوم دائرة وجود مساعد الذكاء الاصطناعي ليشمل الدردشة والبريد الإلكتروني ولوحة الشرح، وسيتمكن المستخدمون من إجراء المحادثات معه على نحو يشبه روبوت ChatGPT بحلول ربيع العام المقبل.

وسيوفر Zoom Companion إمكانية السؤال عن حالة المشاريع، وتقديم إجابات معتمدة على الاجتماعات المكتوبة والمحادثات ولوحات الشرح ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات وحتى تطبيقات الطرف الثالث، كما سيكون المستخدمون قادرين على طرح الأسئلة أثناء الاجتماع لمتابعة النقاط الرئيسية وإنشاء وتقديم تذاكر الدعم، بالإضافة إلى تلخيص الاجتماعات وتحديد عناصر العمل والخطوات التالية في المشروع مطلع العام المقبل.

وسيقدم مساعد الذكاء الاصطناعي Zoom Companion “ردود فعل في الوقت الفعلي” بشأن أداء الأشخاص في الاجتماعات بالإضافة إلى توفير التدريب على مهارات المحادثة والعروض التقديمية، كما سيوفر خيارات إضافية لجدولة الاجتماعات، بالإضافة إلى توليد الصور في لوحات الشرح.

وتعد زوم بتقديم خصائص لتلخيص المحادثات، وكذلك الإكمال التلقائي للجمل بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وستتوفر بعض الميزات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما سيتأجل طرح البعض الآخر إلى مطلع العام المقبل، علمًا بأن زوم ستمنح المستخدمين القدرة على تفعيل أو تعطيل تلك الميزات.

وكتنت زوم قد أثارت جدلاً واسعاً بسبب تغييرات أجرتها في شروط الخدمة للحصول على الحق في استخدام مقاطع الفيديو المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وردًا على هذا الجدل، حدثت المنصة سياساتها لتوضح أنها لن تستخدم بيانات العملاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.