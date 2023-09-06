جامعة حمدان بن محمد الذكية تعلن بدء التسجيل في منصة H-preneurs لرواد الأعمال

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية (HBMSU) فتح باب التسجيل في (H-preneurs)، المنصة الموجهة لرواد الأعمال والهادفة إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى شركات ناشئة قائمة على الابتكار. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الجامعة بدعم الدارسين وتمكينهم لخوض غمار ريادة الأعمال وتبني ثقافة الابتكار، ويستمرّ التسجيل حتّى 30 سبتمبر 2023.

تهدف المنصة إلى تمكين الدارسين ودعم تطلعاتهم في مجال ريادة الأعمال عبر توفير الإرشاد اللازم على امتداد مسيرتهم المهنية، وضمان توفير جميع الوسائل والأدوات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك، تتيح المنصة محتوى أكاديمي مبتكر، وتعتمد على شبكة واسعة من المرشدين والمهنيين والخبراء المتمرّسين، وتعمل على مساعدة الدارسين في بناء علاقات مع المستثمرين.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: “تحرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على تمكين الدارسين وتزويدهم بأدوات التميز في إطار التزامنا بتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031. ونسعى إلى تعزيز التعلم القائم على الابتكار والتكنولوجيا من خلال تقديم تجربة تعليمية شاملة تُلبي احتياجات الدارسين، وتسهم في تطويرهم الأكاديمي والمهني، فضلاً عن صقل مهاراتهم وتوجيههم نحو الابتكار والإبداع لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في إنجاز مستهدفات التنمية المستدامة. ونؤكّد التزامنا بتقديم الدعم الكامل للشباب لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتطوير مشاريع ريادية تُسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة”.

وتستعد جامعة حمدان بن محمد الذكية لاستقبال مجموعةٍ جديدة من الدارسين، وتزويدهم بالمهارات التي تتيح لهم المضي قدمًا كرواد أعمال ضمن قطاعاتٍ متنوعة، بعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى من الدارسين المسجلين في منصة H-preneurs. وشهدت الدفعة السابقة تخريج كوكبةٍ من رواد الأعمال المتميزين، وإطلاق سلسلةٍ من المشاريع التجارية الناجحة.

وقال ياسر شرف من (راشيناليتي) Rationality: “أعرب عن امتناني العميق لمشاركتي في برنامج (H-preneurs). لقد خضت رحلةً استثنائية اكتسبت خلالها مجموعة كبيرة من الأفكار الجديدة حول ريادة الأعمال والتحديات المختلفة التي تُمثلها، وقبل كل شيء منحتني المنصة الفرصة للتفكير بإبداع وتوسيع آفاقي نحو إمكانيات لم أكن لأفكر بها بمفردي”.

وقال طارق خالد من (وقاية) Weqaya: “أتاحت لي المشاركة في منصة (H-Preuneurs) استكشاف التجربة الفعلية لريادة الأعمال. وساهمت المنصة في تطوير فكرتي بنجاح إلى شركة تجارية مسجلة في دبي. فقد مكنتني من تطبيق معرفتي في إدارة السوق وصقل قدراتي وتنمية علاقاتي المهنية. وتعجز الكلمات عن وصف شعوري عند المساهمة في تعزيز صحة المجتمع من خلال شركتي الناشئة”.

وقالت هديل المرقاب من (إتش واي إم) HYM: “يعود الفضل في تطوير أعمالي إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبرنامج (H-preneurs)، حيث زوّدتني بالمهارات اللازمة لوضع خطط شاملة ورسم مسار نحو تحقيق أهدافي ونموي الشخصي. ويُؤكد ذلك أهمية وجود توجه واضح وأهداف محددة باعتبارها حجر الزاوية لإنجاز أي مهمة”.

ويُعدّ تمكين الشباب وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم وتطويرهم الشخصي والمهني هدفًا رئيسيًا للجامعة. وتُسهم هذه المنصة في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب في دولة الإمارات.