بولستار تخطط لإطلاق هاتفها إلى جانب سيارتها الكهربائية

تخطط شركة صناعة السيارات الكهربائية السويدية بولستار لإطلاق هاتفها الذكي في شهر ديسمبر إلى جانب تسليمها لسيارتها في الصين، حسبما صرح توماس إنجينلاث، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على النهج الذي يتبعه صانعو السيارات الكهربائية الذين يطلقون سياراتهم في الصين من حيث وضع التكنولوجيا في قلب العروض حيث يرغب مشترو السيارات في الحصول على أحدث الميزات.

وتخطط الشركة لبدء إنتاج بولستار 4 هذا العام للسوق الصينية مع التسليم المقرر في نهاية هذا العام، وإلى جانب ذلك، تتخذ الشركة خطوة غير معتادة بإطلاق هاتف ذكي يحمل اسم العلامة التجارية.

وينبع هذا من مشروع مشترك بين بولستار وميزو، شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية المملوكة لشركة السيارات الصينية العملاقة جيلي.

يشار إلى أن ميزو ليست لاعبًا رئيسيًا في مجال الهواتف الذكية في الصين، ولن يكون الهاتف الذكي بولستار محاولة لزيادة حصتها في السوق.

وبدلاً من ذلك، فإن الخطوة غير المعتادة المتمثلة في إطلاق شركة سيارات كهربائية لهاتف ذكي تأتي من رغبة شركات صناعة السيارات في جعل السيارة مثل الهاتف المحمول.

وقال إنجنلاث: “عندما تتاح لك الفرصة لربط هذين العالمين دون أي حدود عندها يمكنك تحقيق الانتقال السلس. يمكنك تخيل عالمًا تستخدم فيه أحد التطبيقات عبر هاتفك وتدخل السيارة ويعرض التطبيق نفسه عبر شاشة لوحة القيادة في السيارة”.

وتشتهر شركة ميزو في الصين بالأجهزة المتوسطة المستوى، وأوضح إنجنلاث أن هذا التعاون يساعد ميزو على دخول سوق أجهزة الهواتف المتطورة.

وفي حين أنه لا يزال من غير المعتاد أن تطلق شركات السيارات الهواتف، إلا أن الفكرة تكتسب بعض الاهتمام، حيث تخطط شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية الناشئة نيو في شهر سبتمبر لإطلاق هاتفها المحمول المطور ذاتيًا.

ويوجد الكثير من الأسباب التي تجعل هذا الأمر منطقيًا على وجه التحديد في الصين، حيث لا توجد تطبيقات جوجل لنظام التشغيل أندرويد، ويعني هذا قدرة شركات صناعة السيارات على تخصيص النظام التشغيلي عبر الهاتف والسيارة لإجراء المزامنة.

ولدى ميزو نظامها التشغيلي المسمى FlyMe، الذي تعتمد عليه الشركة لتصنيع نظام تشغيلي لسيارات بولستار. ومن المحتمل أيضًا أن يحتوي هاتف بولستار الذكي على نظام تشغيلي مماثل، مما يجعل التكامل سلسًا.

ويسير العديد من مصنعي السيارات على خطى شركة جيلي وربما لاعبين آخرين في المستقبل، مثل آبل، من حيث ربط السيارات الكهربائية مع الهواتف الذكية لتوفير تجربة متصلة وشاملة في كل جوانب التنقل.

ويسمح الهاتف الذكي لشركة بولستار بتجميع البرامج والتطبيقات والخدمات والميزات، مثل التحكم عن بعد أو تشغيل السيارة باستخدام الهاتف، كما يساعدها في معرفة المزيد عن عادات عملائها.