بدء التسجيل في جائزة الابتكار التعاوني في السعودية.. إليك الشروط وكيفية التقديم

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدء التسجيل في النسخة الثانية من جائزة الابتكار التعاوني ابتداءً من السادس من سبتمبر وحتى الحادي عشر من سبتمبر، التي ستُمنح لأفضل 4 منتجات تقنية مبتكرة بالتعاون بين مزودي الخدمة والمستخدم النهائي، بهدف تشجيع مزودي الخدمات لابتكار منتجات بالتعاون مع المستخدم النهائي، وتمكين المنتجات التقنية المحلية، إلى جانب دعم المنتجات التقنية المحلية للمنافسة عالميًا.

شروط جائزة الابتكار التعاوني:

أوضحت هيئة الاتصالات أن التحدي ينقسم إلى مسارين، يتمثل المسار الأول في المنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والجهات الحكومية، والمسار الثاني للمنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والشركات العالمية.

كما بينت الهيئة أن المشاركة في جائزة الابتكار التعاوني تتطلب عددا من الشروط منها:

تسجيل الشركة في منصة تك.

أن تكون شركة مملوكة بأغلبية سعودية.

امتلاك مزود الخدمة للكود المستخدم في برمجة المنتجات.

امتلاك مزود الخدمة براءة الاختراع في حالة الأجهزة.

امتلاك مزود الخدمة أحد عناصر الحل في حالة التقنيات الناشئة.

أن يكون المنتج قد تم بيعه لأكثر من عميل (المسار الأول).

أن يكون المنتج قد مضى على إطلاقه واستخدامه أكثر من 6 أشهر (المسار الأول).

أن يكون المستخدم النهائي من الجهات الحكومية مشاركًا في بناء المنتج (المسار الأول).

أن تكون الشركة العالمية مشاركة في بناء المنتج (المسار الثاني).

طريقة التقديم في الجائزة:

أشارت هيئة الاتصالات إلى أن جائزة الابتكار التعاوني ستقدم للفائزين خلال النسخة الثالثة من منتدى التقنية الرقمية الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، وتدعو المهتمين للتسجيل، عبر زيارة صفحة الجائزة في موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط.