 إنكو آير 3 برو.. أوبو تطلق أول سماعات لاسلكية مصنوعة من ألياف الخيزران

أطلقت شركة (أوبو) OPPO سماعات (إنكو آير 3 برو) Enco Air3 Pro اللاسلكية التي صُنعت باستخدام ألياف الخيزران لأول مرة في العالم، وذلك لتوفر للمستخدمين تجربة صوتية غامرة لا مثيل لها، حيث تضمن السماعات الجديدة أداء صوتي عالي الدقة يبرز أدق تفاصيل الصوت، وذلك بفضل تقنية الصوت العالي الدقة LDAC.

كما تضمن سماعات أوبو إنكو آير 3 برو تجربة استماع غامرة بفضل تقنية عزل الضوضاء التي تأتي بقدرة 49 ديسيبل، إلى جانب مزايا أخرى، منها: تقنية (OPPO Alive)، وتقنية الصوت الذهبي 2.0 الشهيرة، وتقنية إينكو ماستر لتعزيز الصوت، وعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 30 ساعة، لتقديم تجربة صوتية متكاملة.

أول غشاء داخلي للسماعات مصنوع من ألياف الخيزران:

استوحت أوبو تصميم سماعات أوبو إنكو آير 3 برو من عملية صناعة ورق الخيزران القديمة، حيث استخدمت ألياف الخيزران في تصنيع الغشاء الداخلي (Diaphragm) في سماعاتها الجديدة لأول مرة، وذلك بعد استخراج ألياف الخيزران بعناية من خلال عملية دقيقة، وضغطها ضمن رقائق، لإنتاج غشاء يلائم سماعة الأذن اللاسلكية.

وعند مقارنة غشاء سماعات أوبو الجديدة مع أغشية السماعات المطلية بالتيتانيوم، فإن الغشاء المُصنع من ألياف الخيزران له ثلاث ميزات رئيسية، وهي:

أخف بنسبة 60% مما يتيح استجابة أسرع لتغييرات الصوت.

أكثر صلابة بنسبة 56%، مما يجعله أقل عرضة للتلف.

أصبح عامل التخميد الداخلي للسماعات أكثر مرونة بنسبة 63%، مما يقلل من مستوى الضوضاء بشكل أكبر.

وتسمح هذه الابتكارات لسماعات أوبو بتجاوز الـ 40 كيلو هرتز بسهولة لضمان صوت عالي الدقة والوضوح، لتجربة صوتية استثنائية لا مثيل لها.

وتتميز سماعات أوبو إنكو آير 3 برو بتصميم محسن لتجويف الصوت الأمامي، مما يسمح لألياف الخيزران بإيصال صوت طبيعي وواضح عند الترددات العالية، بينما يضيف مضخم الصوت العالي وزنًا للترددات المنخفضة، بحيث يمكن للمستخدمين الشعور بتفاصيل الصوت العالي.

وفيما يتعلق بآلية نقل الصوت، تدعم سماعات أوبو إنكو آير 3 برو بروتوكول الصوت العالي الدقة LDAC، الذي يمكنه نقل الصوت بمعدل يصل إلى 990 كيلو بت في الثانية، مع الحفاظ على كافة تفاصيل الصوت، وتضمن هذه التقنية نقل الصوت بدقة عالية في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 8 وأي إصدار أحدث، وذلك بما يتوافق مع المعايير الذهبية للدعم الصوتي من HWA.

تقنية عزل الضوضاء بقدرة 49 ديسيبل لأفضل تجربة استماع:

ترتقي سماعات أوبو إنكو آير 3 برو بإمكانيات عزل الضوضاء، وذلك بفضل تقنية عزل الضوضاء التي تأتي بقدرة 49 ديسيبل التي تتكيف مع مواقف عدة من الحياة اليومية، وقد اعتمدت شركة (TÜV Rheinland) هذه التقنية، مما يؤكد على قوة أدائها وقدراتها الاستثنائية.

فيما تتيح السماعات الجديدة أيضًا اختيار وضعية الاستخدام الشفاف، التي تتيح للمستخدمين البقاء على اتصال بالعالم الخارجي والتواصل مع الأصدقاء دون الحاجة إلى نزع السماعات.

تتكيف تقنية عزل الضوضاء تلقائيًا مع محيط المستخدم، لتضمن تجربة استماع هادئة ومريحة أثناء القيام بالأنشطة المختلفة، مثل: التنقل، أو السفر أو العمل في المكتب أو الدراسة.

وتستخدم سماعات أوبو إنكو آير 3 برو أيضاً ميكروفونًا مزدوجًا وخوارزمية إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الاصطناعي لتضمن مكالمات واضحة. فيما تعمل خوارزمية إلغاء الصوت الناتج عن الرياح على إلغاء ضوضاء الرياح بشكل فعال، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالموسيقى والمكالمات الواضحة حتى عندما تكون الرياح قوية.

أداء متكامل لا مثيل له:

توفر سماعات أوبو إنكو آير 3 برو أيضًا ميزات تحكم ذكية، إلى جانب عمر البطارية الذي يستمر لفترة طويلة وتصميم السماعات المتميز وغيرها من الميزات الأخرى التي تلبي متطلبات عشاق الموسيقى، حيث تتيح سماعات أوبو إنكو آير 3 برو للمستخدمين الاتصال بجهازين في وقت واحد، حتى لا يضطر المستخدمون إلى قطع الاتصال والتبديل بين الأجهزة المختلفة، الآن يمكن للمستخدمين تشغيل الصوت بسلاسة من جهاز إلى آخر.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تتميز سماعات الأذن بعمر بطارية يصل إلى 7 ساعات بعد شحنها لمرة واحدة، وتوفر ما يصل إلى 30 ساعة من التشغيل عند استخدام علبة الشحن. وتتيح تقنية الشحن السريع ساعتين من الاستماع بعد شحن السماعات لمدة 10 دقائق فقط، فيما توفر تقنية البلوتوث 5.3 توصيل أسرع للصوت يصل إلى 47 ميلّي ثانية لسماعات الأذن، واتصالات أكثر استقرارًا، بالإضافة إلى صوت ومحتوى متزامن.

تتميز سماعات أوبو إنكو آير 3 برو بتصميم متدرج الألوان على علبة الشحن، يشبه المظهر الطبيعي للسحب في السماء، وهي مثالية للاستخدام أثناء التنقل كونها صغيرة الحجم ويمكن حملها بسهولة، وتُعد السماعات مقاومة للغبار والماء بمعيار IP55، مما يجعلها مناسبة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

التوّفر:

تتوفر سماعات أوبو إنكو آير 3 برو للشراء عبر موقع أوبو الإلكتروني وفي متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة بسعر 349 درهمًا إماراتيًا.