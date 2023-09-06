إكس تطلق ميزة ملاحظات المجتمع لمقاطع الفيديو

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، ميزة (ملاحظات المجتمع) Community Notes لمقاطع الفيديو، وذلك بعد إتاحتها للمنشورات النصية، والمنشورات ذات الصور.

وتهدف إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، من خلال برنامج (ملاحظات المجتمع) إلى وضع المزيد من العبء على جهود اعتدال المحتوى التي يقوم بها مستخدمو المنصة بأنفسهم.

وأعلنت إكس نهاية شهر أيار/ مايو الماضي إطلاق ميزة (ملاحظات المجتمع) للصور التي في المنشورات، وذلك بهدف معالجة سيناريوهات الصور المُحرَّفة أو الصور التي أُنشئت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتُنشر عبر المنصة.

والآن تأتي الميزة لتشمل مقاطع الفيديو، وقالت الشركة إن ملاحظات المساهمين المرفقة بمقطع الفيديو ستظهر في المنشورات جميعها التي تحتوي ذلك المقطع.

وقالت إكس في منشور: «ستظهر الملاحظات المكتوبة على مقاطع الفيديو تلقائيًا على المنشورات الأخرى التي تحتوي على مقاطع فيديو مطابقة».

وأضافت: «إنها طريقة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة لإضافة سياق إلى المقاطع المُحرَّفة ومقاطع الفيديو التي أُنشئت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والمزيد».

يُشار إلى أن ملاحظات المجتمع أصبحت متاحة في جميع أنحاء العالم منذ العام الماضي. وبمرور الوقت، أضافت إكس دعمًا للمساهمين من المزيد من البلدان لإضافة سياق إلى المنشورات.

وأضافت الشركة أيضًا حسابات مفيدة للملاحظات بلغات مختلفة، مثل: الهولندية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية لتسليط الضوء على أهم المساهمات في المنشورات المختلفة.

وفي الشهر الماضي، أطلقت الشركة أيضًا عدّادًا لإظهار عدد المرات التي ظهرت فيها صورة تحتوي على ملاحظات على المنصة.

يُشار إلى أنه بعد استحواذ ماسك على إكس، أصبحت الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على الاعتدال الجماعي من خلال (ملاحظات المجتمع)، خاصةً بعد أن تخلت الشركة، بهدف خفض التكاليف، عن الموظفين الذين يعملون على الأمر.

وفي شهر شباط/ فبراير، طرحت تويتر ميزة لتوعية الناس بالسياق المتعلق بتغريدة، وبدأت الشبكة الاجتماعية إرسال إشعارات إلى المستخدمين الذين يعيدون تغريد تغريدة تأتيها ملاحظة أو يردون عليها، وذلك بعد أن تتبين حقيقتها.