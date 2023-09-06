يتطلب الاستماع إلى المقاطع الصوتية أثناء ممارسة السباحة سماعات مقاومة للماء مصنوعة خصوصًا لهواة السباحة. ومع أن معظم سماعات الأذن مصنوعة لتحمل العرق والأمطار الخفيفة، فهي ليست مصممة للتعرض إلى الماء لفترات طويلة من الوقت أثناء ممارسة رياضة السباحة.

لذا، عليك البحث عن السماعات المقاومة للماء وفقًا لتصنيف IPX8، حتى تتمكن من استخدامها في الماء دون أن تتلف. وستجد في الأسواق العديد من هذه السماعات بأشكال مختلفة وأسعار متفاوتة وقد يكون الاختيار أمرًا صعبًا.

لذلك سنستعرض فيما يلي خمسة من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المناسبة للسباحة التي يمكنك الاختيار منها بحسب ميزانيتك، والمزايا المتوفرة فيها:

1- سماعات H2O Audio Tri Pro Multi-Sports:

تُعد سماعات (H2O Audio Tri Pro Multi-Sports) خيارًا مثاليًا للاستخدام أثناء ممارسة التدريبات الرياضة لفترات طويلة وأثناء السباحة أيضًا، فهي مقاومة للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، وعمر بطاريتها يصل إلى خمس ساعات، وتصميمها يحافظ عليها آمنة في الأذن أثناء الحركة.

تأتي هذه السماعات مع مشغل MP3 مدمج بسعة 8 جيجابايت، لتتمكن من إضافة قائمة تشغيل مخصصة من الموسيقى والبودكاست والمقاطع الصوتية الأخرى المفضلة لديك، لذلك لا يتعين عليك إحضار هاتفك أثناء التمرين.

تُباع سماعات H2O Audio Tri Pro Multi-Sports بسعر 160 دولارًا.

2- سماعات Zygo Solo:

تعد Zygo Solo من أفضل السماعات اللاسلكية المقاومة للماء والمناسبة للسباحة، فهي مقاومة للماء والغبار بحسب تصنيف IP68. ومن ناحية أخرى، توفر صوتًا عالي الجودة، وتستخدم جهاز إرسال FM لتتمكن من تشغيل المقاطع الصوتية المخزنة في هاتفك عند وضعه بجانب حوض السباحة أثناء التدريبات، لذا ستضطر إلى إبقاء هاتفك في مكان قريب منك.

تُباع سماعات Zygo Solo بسعر 299 دولارًا.

3- سماعات Sony NW-WS623:

تحتوي سماعات سوني NW-WS623 على العديد من المزايا التي تجعلها مناسبة للرياضيين وهواة السباحة، إذ تأتي مع مساحة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت مما يسمح بتخزين مجموعة كبيرة من المقاطع الصوتية، وتدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث، وتدعم الشحن السريع بحيث يمكنك شحنها لمدة 3 دقائق ثم تشغيلها لمدة 60 دقيقة، وهي مقاومة للماء ويمكنك استخدامها أثناء ممارسة رياضة السباحة.

تُباع سماعات Sony NW-WS623 بسعر 150 دولارًا.

4- سماعات Shokz OpenSwim:

تتميز سماعات Shokz OpenSwim بأنها خفيفة الوزن بشكل ملحوظ، وتأتي مع مساحة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت كافية لتحميل العديد من المقاطع الصوتية للاستماع إليها أثناء السباحة.

وتتميز OpenSwim بأنها مقاومة للماء بحسب تصنيف IP68 ويمكن غمرها في الماء حتى عمق مترين لمدة تصل إلى ساعتين. ولها عمر بطارية طويل، إذ تستمر بالعمل لمدة 8 ساعات.

تُباع سماعات Shokz OpenSwim بسعر 149 دولارًا و95 سنتًا.

5- سماعات H2O Audio Sonar:

توفر سماعات H2O Audio Sonar صوتًا واضحًا تحت الماء وخاليًا من التشويش، وتتضمن مشغل MP3 مدمج، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت لتخزين جميع المقاطع الصوتية المفضلة لديك، إذ يمكنك توصيل هذه السماعات مع حاسوبك الشخصي بسهولة ونسخ المقاطع الصوتية إليها.

تتميز H2O Audio Sonar بأنها مقاومة للماء بحسب تصنيف IPX8، وتتحمل الغمر في الماء حتى عمق ثلاثة أمتار، بالإضافة إلى أن عمر بطاريتها طويل ويعادل 7 ساعات.

تُباع سماعات H2O Audio Sonar بسعر 100 دولار.