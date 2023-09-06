أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

عند التفكير في الساعة الذكية الأفضل لك، من المحتمل أن تفكر في نظام التشغيل وعمر البطارية والتطبيقات والمزايا المتعلقة بالراحة والملاءمة من حيث التصميم والحجم. ومع أن معظم الساعات الذكية مصممة لكلا الجنسين، فإن الكثير من الساعات الذكية الشهيرة يمكن أن تكون ضخمة جدًا ومصممة لتناسب معصم الرجل أكثر. ومع ذلك، توفر العديد من الشركات طرزًا أصغر من ساعاتها الذكية لتناسب النساء وأي شخص له معصم صغير، كما أن بعض الشركات تصمم ساعات ذكية للنساء خصوصًا بحيث تأتي بتصميم أنثوي بسيط وأنيق، وألوان هادئة.

فإذا كُنتِ تبحثين عن ساعة ذكية مناسبة للنساء، يمكنك الاختيار من الساعات الذكية التالية:

1- ساعة Galaxy Watch6 من سامسونج:

تأتي ساعة Galaxy Watch6 بالتصميم المألوف للساعات الذكية من سامسونج مع حافات رفيعة تحيط بشاشة من نوع Super AMOLED وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتحتوي على زرين في الجهة اليُمنى. وتتوفر بعدّة ألوان تختلف بحسب المقاس، إذ يأتي طراز 40 ملم باللون الجرافيتي أو الذهبي، ويتوفر طراز 44 ملم باللون الفضي أو الجرافيتي.

قد تفضل معظم النساء طراز 40 ملم لأنه حجمه ملائم لصاحبات المعصم الصغير، ويأتي مع شاشة بمقاس 1.3 بوصة وبدقة 432 × 432 بكسلًا، أما طراز 44 ملم فيأتي مع شاشة بمقاس 1.5 بوصة وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بنظام التشغيل Wear OS 4، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل، وتعمل بواجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج التي تضم مزايا ممتازة.

تحتوي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 على عداد للخطوات، ومزايا لتتبع الأنشطة الرياضية، وتتبع النوم ودرجة حرارة الجلد وتسجل تلك المعلومات في تطبيق Samsung Health. ويمكن لساعة Watch6 أيضًا أخذ قياسات تخطيط القلب (ECG) باستخدام تطبيق Samsung Health Monitor المُتاح في هواتف سامسونج فقط.

يمكنك إضافة أهداف معينة فيما يتعلق باللياقة البدنية، وستتبع ساعة Watch6 نشاطك اليومي، مما يدفعك إلى تحقيق الأهداف اليومية. وعندما تنام، تراقب ساعة Watch6 مقدار الوقت الذي تنام فيه وجودة النوم، وتقدم تفصيلًا لمقدار الوقت الذي تقضيه في كل مرحلة نوم بمجرد استيقاظك.

يحتوي الطراز الأصغر حجمًا على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، أما الطراز الأكبر فهو يحتوي على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. ونظرًا إلى الاختلاف في حجم البطارية، سيختلف عمر البطارية بناءً على الحجم، إذ يستمر الطراز الأصغر في العمل لمدة يوم ونصف تقريبًا مع تفعيل مزية Always on للشاشة، ويستمر طراز 44 ملم بالعمل لمدة يومين ونصف.

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch6 من 1199 ريالًا سعوديًا.

2- ساعة Pixel Watch من جوجل:

تأتي ساعة Pixel Watch من جوجل بتصميم دائري جميل، حيث يغطي الزجاج المقوّس شاشة من نوع AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، وتمتاز بدقة 450 × 450 بكسلًا، وبكثافة 320 بكسلًا في البوصة الواحدة. وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود غير اللامع مع شريط أسود، أو فضي لامع مع شريط أبيض، أو ذهبي مع شريط بندقي (hazel).

تعمل ساعة Pixel Watch بنظام Wear OS 3.5 الذي تعمل به العديد من الساعات الذكية الأخرى مثل: Mobvoi و Fossil. ومن المزايا الرئيسية لساعة Pixel Watch هي وجوه الساعة المتنوعة والتكامل مع مزايا Fitbit.

تحتوي هذه الساعة على مزايا تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، وعداد الخطوات، بالإضافة إلى تقديرات حول كمية السعرات الحرارية المحروقة، ومزايا لتتبع النوم. وتخزن ساعة Pixel Watch هذه المعلومات في تطبيق Fitbit، الذي يوفر مزايا أساسية مجانًا، ولكنه يتطلب اشتراكًا بقيمة 10 دولارات شهريًا في خطة Fitbit Premium للوصول إلى جميع المزايا الأخرى مثل: الوصول إلى البيانات المُسجلة من مدة تتجاوز 90 يومًا، وتقارير العافية (Wellness Reports) القابلة للتنزيل.

تأتي Pixel Watch من جوجل بحجم واحد فقط بمقاس 41 ملم، وتحتوي على بطارية تبلغ سعتها 294 ميلي أمبير/ الساعة، وتستمر ساعة Pixel Watch بالعمل لمدة أكثر قليلًا من 24 ساعة بعد كل شحنة.

وتُباع ساعة Pixel Watch بسعر 350 دولارًا.

3- ساعة Watch Series 8 من آبل:

تأتي ساعة Apple Watch Series 8 بهيكل مربع الشكل مصنوع من الألمنيوم وهناك طرز هيكلها مصنوع من الستانلس ستيل وتتوفر بمقاسين هما: 41 أو 45 ملم، وتتوفر هذه الساعة بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض، والفضي، والأحمر.

تأتي ساعة Apple Watch Series 8 مقاس 41 ملم مع شاشة بمقاس 1.7 بوصة، وبدقة قدرها 430 × 352 بكسلًا. أما طراز 45 ملم فهو يأتي مع شاشة بمقاس 1.9 بوصة، وبدقة قدرها 484 × 396 بكسلًا.

تدعم ساعة Watch Series 8 مزية التشغيل الدائم (Always On)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومزية الكشف التلقائي عن التمارين، ومزايا تتبع النوم، وتضم مستشعر معدل ضربات القلب، ومقياس التسارع، ومستشعر الضوء، وغيرها.

تعمل بمعالج من نوع Apple S8، وتدعم شبكات الواي فاي، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وتضم بطارية سعتها 308 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن اللاسلكي السريع، ويمكنك الاستمرار في استخدام الساعة لمدة 18 ساعة.

يبدأ سعر ساعة Apple Watch Series 8 التي تأتي مع هيكل مصنوع من الألمنيوم من 399 دولارًا، ويبدأ سعر الطرز التي تأتي مع هيكل مصنوع من الستانلس ستيل من 699 دولارًا.

4- ساعة Garmin Lily:

تُعد ساعة Garmin Lily من أفضل الساعات الذكية المصممة خصوصًا للنساء. وهي ساعة ذكية صغيرة وأنيقة مصممة لمن لديهم معصم صغير، وتتميز بشاشة تعمل باللمس، وتتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان الهادئة للاختيار منها.

تتضمن ساعة Garmin Lily مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، وهناك مزايا لتتبع الحمل والإباضة والدورة الشهرية، بالإضافة إلى مزايا تتبع التوتر وتتبع النوم.

ويمكن أيضًا مزامنتها مع هاتفك الذكي لتلقي المكالمات والرسائل والإشعارات والتذكيرات. وتضم Lily مزية مشابهة لمزية اكتشافات السقوط المتوفرة في ساعات آبل، ويمكنك أيضًا السماح للأصدقاء والعائلة بتتبع موقعك وأنشطتك الخارجية باستخدام مزية LiveTrack.

تُباع ساعة Garmin Lily بسعر 250 دولارًا أمريكيًا.

5- Michael Kors Gen 5E MKGO:

Michael Kors Gen 5E MKGO هي ساعة ذكية مصممة خصوصًا للنساء تأتي بتصميم جميل وأنيق، وتتميز بشاشة عالية الجودة محاطة بإطار من الحجارة الألماسية وتأتي مع سوار من السيليكون الخفيف الوزن.

تعمل هذه الساعة بنظام WearOS من جوجل ويمكن مزامنتها مع هواتف أندرويد أو آيفون، وتتضمن مزايا لتتبع اللياقة البدنية ومعدل ضربات القلب، ويمكن أن تستمر بطاريتها بالعمل لمدة 24 ساعة، ويمكن أن تستمر لفترة أطول عند تفعيل وضع (extended battery mode).

تدعم ساعة Gen 5E MKGO مجموعة كبيرة من التطبيقات التي يمكن تنزيلها واستخدامها بسهولة، وتتضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وهي مقاومة للماء ولن تتعرض للتلف أثناء السباحة.

تُباع ساعة Michael Kors Gen 5E MKGO بسعر 201 دولار.