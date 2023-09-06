آبل توقع اتفاقًا طويل الأمد مع شركة ARM .. عاجل

أبرمت شركة آبل اتفاقًا مع شركة تصميم الرقائق الإلكترونية ARM يمتد لما بعد عام 2040، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وظهر ذلك الإفصاح عن الاتفاق بسبب الترتيبات الجديدة التي تعدها شركة ARM من أجل الاكتتاب العام الأولي التي تخطط له.

ولم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل الإضافية الأخرى حول الاتفاق.

وقالت شركة ARM إنها دخلت في اتفاقية جديدة مع شركة آبل تتجاوز عام 2040 لمواصلة العلاقة طويلة الأمد من التعاون لوصول آبل إلى معماريتها.

وتعتمد آبل بشكل كبير على تصاميم ARM في رقائقها المخصصة المستخدمة في مختلف منتجاتها.

ويشير الاتفاق الجديد إلى استمرار آبل في استخدام تقنيات الشركة لفترة زمنية طويلة قادمة.

وتمتلك ARM حقوق الملكية الفكرية لمعمارية الرقائق الإلكترونية في معظم الهواتف الذكية في العالم، وهي تمنح تراخيصها لكبرى الشركات التقنية، مثل آبل.

وتشير التقديرات إلى أن ARM ستصدر طرحًا عامًا أوليًا ستصل قيمته إلى 52 مليار دولار، ليكون الطرح الأكبر من نوعه هذا العام في الولايات المتحدة.

وتسعى شركات كبرى مثل آبل وجوجل وإنفيديا و AMD وإنتل وسامسونج و TSMC إلى شراء حصص من أسهم الشركة قد تصل إجمالًا إلى 735 مليون دولار.

ويأتي الاكتتاب العام لشركة Arm في أعقاب محاولة شركة إنفيديا الفاشلة للاستحواذ عليها من الشركة الأم “سوفت بانك”، حيث أُعلن عن الصفقة أولًا عام 2020، ثم أُلغيت لاحقًا عام 2022، خوفًا من ملاحقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.