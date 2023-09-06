آبل تنفي إحجام المطورين عن فيجين برو

نفت آبل التقارير الصحفية التي أفادت بأن المطورين غير مهتمين بنظارة الواقع المختلط الجديدة “فيجين برو”.

وكانت تلك التقارير قد أشارت إلى أن المستخدمين لديهم وجهات نظر متباينة حيال نظارة “فيجين برو” حيث يرى بعضهم أنها ستمثل سوقًا ضخمة في المستقبل، في حين يعتبرها آخرون استثمارًا محفوفًا بالمخاطر.

وذكرت بلومبيرج في تقرير حديث لها أن ورش العمل التي نظمتها آبل في مقر الشركة للمطورين بشأن نظارة فيجين برو شهدت اهتمامًا محدودًا، وظلت المقاعد فارغة خلال تلك الورشات.

وصرح الرئيس التنفيذي لتسويق النظارة في آبل، ستيف سنكلير، بأن عدد تحميلات المطورين لحزمة تطوير تطبيقات فيجين برو قد فاق توقعات آبل.

ولم يعلق سنكلير على “إقبال المطورين الضعيف” على ورش العمل، إلا أنه ذكر أن رضا الحاضرين في تلك الورش كان مرتفعًا للغاية.

وفسر البعض ضعف الحضور في ورش آبل بموقعها، الذي يجبر الكثير من المطورين على السفر لمسافات بعيدة.

وأطلقت آبل مؤخرًا النسخة التجريبية الثالثة من نظام “فيجين أو إس” للمطورين الذين يعملون على تصميم تطبيقات للنظارة.

ومن المنتظر أن تظهر تطبيقات آيفون وآيباد المتوافقة بجانب تطبيقات “فيجين أو إس” في متجر التطبيقات الجديد التي ستصدره آبل للنظارة.

وكانت آبل قد قالت سابقًا إنها ستعمل على استيراد تطبيقات آيفون وآيباد تلقائيًا إلى متجر تطبيقات النظارة “دون مجهود إضافي”، مع السماح للمطورين بتحسينها إن أرادوا ذلك.