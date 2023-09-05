واتساب تطلق خاصية البحث المتقدم عن القنوات .. عاجل

أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب تحديثًا جديدًا للتطبيق يتيح للمستخدمين إيجاد القنوات بخيارات متقدمة.

ويمكن للمستخدمين الآن تصفية القنوات في القسم المخصص لها داخل التطبيق لعرض القنوات التابعة لبلدانهم فقط، أو أي بلد آخر، بالإضافة إلى خيار “عالمي Global” الذي يتيح عرض كافة القنوات دون التقيد ببلد بعينها.

ويستطيع المستخدمون أيضًا تصفية القنوات على نطاق أوسع من خلال اختيار عرض القنوات الأكثر نشاطًا أو الأكثر شعبية أو القنوات الأحدث، وعلى أي حال يمكن البحث عن القنوات مباشرة من خلال شريط البحث.

وبدأت واتساب إتاحة التحديث الجديد للمستخدمين في متجري جوجل بلاي لأجهزة أندرويد وآب ستور لهواتف آيفون، ويتوقع أن يصل المستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة على نحو تدريجي.

وتتيح تلك الخيارات الجديد استكشاف القنوات المتاحة داخل واتساب بسهولة دون معرفة سابقة عنها، للانضمام إلى القنوات التي تلائم اهتمامات المستخدمين.

يذكر أن “القنوات Channels” هي ميزة جديدة في واتساب تسمح للمسؤولين عن القناة بإرسال رسائل إلى متابعيهم، مع إمكانية أن يتفاعل المستخدمون معها عبر الوجوه التعبيرية دون أن تظهر بياناتهم الشخصية.

وتتيح واتساب ميزة القنوات في 9 دول حتى الآن، وهي مصر والمغرب وتشيلي وكولومبيا وكينيا وماليزيا وبيرو وسنغافورة وأوكرانيا.

ووعدت المنصة بتوفير تلك الميزة في المزيد من الدول تدريجيًا حتى نهاية العام الجاري، لكنها لا زالت تعمل على تحسينها قبل الشروع في إطلاقها على نطاق أوسع.