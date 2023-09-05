هواتف سامسونج جالاكسي تدعم ميزة نقل الشريحة الإلكترونية .. عاجل

أطلقت سامسونج ميزة جديدة لبعض هواتف جالاكسي تتيح نقل الشريحة الإلكترونية eSIM من هاتف لآخر بسهولة.

ورُصدت تلك الميزة في بعض إصدارات هواتف جالاكسي التي تدعم شرائح الاتصال الإلكترونية، وتعمل بنظام بتحديث One UI 5.1 فما أحدث.

ويمكن من خلال تلك الميزة الجديدة نقل بيانات شريحة اتصال إلكترونية eSIM من هاتف جالاكسي إلى آخر لاسلكيًا على نحو سريع وسلس، ودون اللجوء إلى شركة الاتصالات المقدمة للخدمة.

وتتيح سامسونج الميزة الجديدة في هواتف جالاكسي S21 فما أحدث، وجالاكسي نوت 20، وكافة إصدارات هواتفها القابلة للطي من سلستي زد فولد وزد فليب.

ويمكن نقل شريحة إلكترونية بين هواتف سامسونج جالاكسي بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم الضغط على الاتصالات Connections، ثم اختيار “مدير SIM”، ثم الضغط على “طرق أخرى للاتصال بشبكة المحمول”، ثم اختيار “نقل SIM من جهاز آخر”.

ويجب أن يكون الهاتف الآخر محميًا بشاشة قفل وفي نطاق قريب. وبعد فك القفل، يمكن الضغط على “نقل” لبدء عملية نقل الشريحة الإلكترونية، علمًا بأنها لن تعمل إلا على الجهاز الجديد التي نُقلت إليه.

جدير بالذكر أن سامسونج أضافت أيضًا ميزة أخرى تتيح تحويل شريحة الاتصال التقليدية إلى أخرى إلكترونية، وذلك عبر اتباع الخطوات السابقة نفسها، واختيار الشريحة المراد تحويلها من صفحة “مدير SIM”، ثم اختيار “تحويل إلى eSIM”، علمًا بأن تلك الميزة تعمل فقط مع شرائح شركات الاتصالات في البلدان التي تدعمها.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن جوجل تختبر إمكانية نقل شريحة eSIM بين الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد، إلا أن سامسونج سبقتها بإطلاق تلك الميزة الجديدة.