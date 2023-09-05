مزايا جديدة في التحديث القادم للعبة ببجي موبايل

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) أنها ستصدر يوم الخميس القادم تحديثها الجديد الذي يحمل الرقم 2.8، الذي سيضم حدث (Zombies’ Edge)، وهو حدث احتلال متعدد الخرائط يضم ساحات معارك مليئة بكائنات الزومبي والمتحولين بأعداء كبيرة، ومعهم تحديات وقدرات وعناصر جديدة لاستكشافها.

كما سيضم التحديث مجموعة من التحسينات والإضافات إلى خريطة (عالم العجائب) World of Wonder، بما يشمل: طور Creation Rating‏، ونموذج‎‏ ‏Zombie PvE‏ الجديد الخاص بالزومبي‎، إلى جانب تحديث موسم مترو رويال Metro Royale جديد، وتحديث الموسم 14 من الدورة الخامسة.

وفي التحديث رقم 2.8، ستغمر جيوش المتحولين المصابين منطقة Erangel وMiramar وLivik حتى 6 نوفمبر. فقد تسببت الطاقة المظلمة والنابضة لـ Aerolith إلى تحويل المختبر المُخصص لدراستها إلى أرض قاحلة مهجورة مليئة بالإمدادات والموارد الوفيرة، التي تمنح أولئك الذين يدخلونها بطاقة إعادة الحياة تلقائيًا.

أما في أعماق مختبر Aerolith وOutpost على هذه الخرائط، فيجب على اللاعبين منع أكبر عدد ممكن من المتحولين من أن يمتصهم Aerolith قدر الإمكان. فكلما زاد عدد المسوخ التي يمتصها Aerolith‎، كلما أصبح رئيس Rage Berserker المخيف أكثر قوة، مما يوفر تحديًا أكبر لهم. وسيُكافئ اللاعبين الذين يهزمون هذا العدو المخيف بصندوق مميز.

كما سيجد اللاعبون ثلاثة أشكال مخيفة للغاية من الزومبي في التحديث القادم، وبالإضافة إلى المتحول العادي، يستخدم Berserker الطويل القامة والمخيف أسلحة ودروعًا في ذراعه اليمنى المحصنة ذات العضلات، بينما يستطيع Ripper الرشيق في القفز والمندفع بسرعة الهجوم وتجنب الضربات. ‎

شكرًا لكم جميعًا على انضمامكم إلينا في كشف سر الزومبي. في السابع من سبتمبر، سنبدأ معركة زومبي جديدة تمامًا. هل أنت مستعد للعدوى؟#ببجي_موبايل#PUBGMOBILE #ZOMBIESEDGE #PUBGMOBILEC5S14 pic.twitter.com/Ykd3K8Au1Y — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) September 4, 2023

ويقدم التحديث رقم 2.8 أيضًا مجموعة من التحسينات في أسلوب اللعب، ومنها: تحسينات على خريطة (عالم العجائب) World of Wonder مع Creation Rating، وميزات لعب جديدة للمحرر، ونموذج قتال Zombie PvE، الذي تظهر فيه موجات جديدة من الوحوش في كل جولة، ويفوز فقط أولئك الذين يهزمونها جميعًا. ‎

وبالإضافة إلى ذلك، سيُحدث الموسم رقم 14 من الدورة الخامسة بمحتوى جديد ومكافآت وعناصر تجميلية لفتحها والاستمتاع بها، وسيجلب الفصل 16 من مترو رويال Metro Royale الأحدث سلاحًا جديدًا ومقتنيات مثيرة. ‎

كما سيجد اللاعبون مفاجآت إضافية من شراكتين مثيرتين مع واحدة من أكبر سلاسل المطاعم في العالم والثانية من علامة تجارية مشهورة عالميًا للسيارات العالية الأداء. لذا، ترقبوا المزيد من التفاصيل.

وسيتوّفر التحديث رقم 2.8 من لعبة ببجي موبايل يوم الخميس القادم 7 سبتمبر 2023، ويمكنك تحميل اللعبة مجانًا من متجر التطبيقات آب ستور في هاتف آيفون، ومن متجر جوجل بلاي في هواتف أندرويد.