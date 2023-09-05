مايكروسوفت لن تجبرك على استخدام إيدج في أوروبا

تتوقف شركة مايكروسوفت عن إجبار مستخدمي ويندوز 11 في أوروبا على استخدام إيدج إذا نقروا فوق رابط من لوحة الأدوات المصغرة لويندوز أو من نتائج البحث.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة في اختبار التغييرات عبر نظام التشغيل ويندوز 11 في الإصدارات التجريبية الأخيرة لنظام التشغيل، ولكن التغييرات تقتصر على البلدان داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتستخدم مكونات نظام ويندوز المتصفح الافتراضي لفتح الروابط في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما جاء في ملاحظات التغيير للإصدار الاختباري من ويندوز 11.

وتتجاهل مايكروسوفت اختيارات المتصفح الافتراضية في تجربتها للبحث في نظام التشغيل ويندوز 10 وأداة شريط المهام، حيث تجبر المستخدمين على الدخول إلى إيدج بدلاً من المتصفح الافتراضي إذا نقروا فوق رابط.

وواصل ويندوز 11 هذا الاتجاه، مع استمرار البحث في إجبار المستخدمين على استخدام إيدج، كما تتجاهل منطقة الأدوات المصغرة الجديدة المخصصة أيضًا إعداد المتصفح الافتراضي.

وبالنظر إلى أن البحث والأدوات المصغرة هما مكونان على مستوى النظام في ويندوز 11، فإنهما يستخدمان المتصفح الافتراضي قريبًا لفتح الروابط في دول الاتحاد الأوروبي.

وكان بإمكان المستخدمين في السابق استخدام التطبيقات الخارجية، مثل EdgeDeflector، لتجاوز قيود متصفح مايكروسوفت وفتح نتائج البحث في قائمة ابدأ في المتصفح الافتراضي الذي تختاره، ولكن الشركة أغلقت منذ عامين هذا الحل البديل.

وأعلنت مايكروسوفت التغيير الأحدث في نظام التشغيل ويندوز 11 قبل أيام قليلة من إعلانها أيضًا أنها تبدأ في شهر أكتوبر في فصل تيمز عن مجموعات الإنتاجية Microsoft 365 و Office 365 في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وصممت الشركة تغييرات تيمز لتجنب المزيد من التدقيق في مكافحة الاحتكار، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في شهر يوليو تحقيقًا رسميًا لمكافحة الاحتكار في تجميع مايكروسوفت لمنصة تيمز مع مجموعات الإنتاجية Microsoft 365 و Office 365.

وجاء تحقيق الاتحاد الأوروبي بسبب شكوى من شركة سلاك المنافسة، حيث زعمت أن مايكروسوفت ربطت بشكل غير قانوني منتج تيمز بمجموعات الإنتاجية Microsoft 365 و Office 365 وأنها تفرض تثبيته للملايين، وتمنع إزالته، وتخفي التكلفة الحقيقية لعملاء المؤسسات.

ومن غير الواضح إذا كانت تغييرات ويندوز 11 مرتبطة بتحقيق الاتحاد الأوروبي أو إذا كانت الشركة قد واجهت المزيد من الشكاوى من المنافسين حول سلوك تطبيقاتها الافتراضية في ويندوز.

ومنعت مايكروسوفت في البداية تبديل المتصفحات الافتراضية في ويندوز 11، مما أثار شكاوى من المنافسين قبل أن تتراجع لاحقًا الشركة وتسمح للمستخدمين بالتبديل.

ومن الصعب تخيل إجراء مايكروسوفت لهذه التغييرات في دول الاتحاد الأوروبي حسب اختيارها، ومن المحتمل أنها مرتبطة بقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يدخل في شهر مارس 2024 حيز التنفيذ.

ويطلب القانون من المنصات، مثل ويندوز، تلبية عدد كبير من قواعد التشغيل البيني والمنافسة، من ذلك السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة سابقًا بسهولة أو تغيير الإعدادات الافتراضية عبر أنظمة التشغيل أو المساعدين الافتراضيين أو متصفحات الويب.