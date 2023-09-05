كاسبرسكي: 60% من المستخدمين في الإمارات يتجنبون نشر صورهم مع العائلة

أظهر استطلاع رأي بعنوان (الخرافات الرقمية) أجرته شركة كاسبرسكي حديثًا أن أكثر من نصف المشاركين في الإمارات (60%) لا ينشرون صورهم مع أفراد أسرهم أو أزواجهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد سلطت كاسبرسكي الضوء في هذا الاستطلاع على شعور المستخدمين تجاه نشر الصور الخاصة أو العائلية، وقد تترتب عواقب سلبية معينة على نشر الصور الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يمكن وصول الصور إلى أشخاص غير ذي صلة بسبب خروقات البيانات، وهذا يعني تعريض المعلومات الشخصية للخطر.

وقد يستخدم المجرمون السيبرانيون الصور لجمع المعلومات المتعلقة بسرقة الهوية أو لشن هجمات التصيد الاحتيالي. ويمكن أن تؤدي بيانات الموقع الجغرافي الملحقة بالصور إلى تعريض أصحابها لمخاطر أمنية حقيقية من خلال الكشف عن أماكن وجودهم.

ويسرد المستخدمون أسبابًا مختلفة للامتناع عن نشر الصور مع أفراد أسرهم. وفي معظم الحالات (62%)، لا يبدي الأشخاص رغبة في أن يعرف الآخرون عن حياتهم الشخصية. وتبين أن كل ثمانية (13%) من المشاركين لا يحبون الأشكال التي يبدون عليها في الصور.

وقال نسبة 21% من المشاركين أن الأزواج أو الزوجات لا يوافقون على نشر الصور المشتركة كي لا يشاهدها الآخرون (عبّر الرجال عن هذا الرأي أكثر من النساء). وفضلًا عن ذلك، فإن نسبة 22% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يخشون تعرضهم للحسد أو سوء الطالع إذا قاموا بنشر الصور واطلع عليها الآخرون.

وفي هذا الصدد؛ قال عماد الحفار؛ رئيس الخبراء التقنيين في شركة كاسبرسكي: “يمكن أن تمثّل الصور المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي في بعض الحالات مصدرًا للمعلومات بين أيدي المتسللين ومجرمي الإنترنت، خاصة إذا كانت مقترنة بتعليقات توضيحية أو علامات جغرافية صريحة. ومن المخاطر المحتملة الأخرى مواجهة التشهير الذي يمارسه بعض الأشخاص من خلال جمع وتقصّي ونشر معلومات علنية عن شخص ما بهدف الإضرار بسمعته لاضطهاده. وتستخدم هذه الفئة من الناس على سبيل المثال الصور أو مقاطع الفيديو الشخصية التي يمكن أن تسبب الحرج للشخص، وقد ينشرون مقتطفات من مراسلات شخصية يقومون في العادة بإخراجها من سياقها، وربما تشمل تلك المعلومات عنوان المنزل ورقم الهاتف والمعلومات حول مكان العمل، وما إلى ذلك. وقبل القيام بنشر صورة مع وصف مرفق بها، سواء بطريقة شخصية أو تبادلها مع شخص آخر، يجب التفكير جيدًا بأنها لا تلحق أي ضرر عند تسريبها”.

وصايا خبراء كاسبرسكي لحماية بياناتك:

وللتأكد من أن نشر الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي يجلب السعادة المنشودة ولا يؤدي إلى أي ضرر، توصي كاسبرسكي بما يلي: