جوجل تعتزم رفع أسعار هواتف بكسل 8 القادمة

تستعد جوجل لإطلاق هواتف بكسل 8 القادمة بأسعار مرتفعة نسبيًا مقارنةً بالإصدارات الحالية المتاحة في الأسواق.

ووفقًا لتسريبات أخيرة، فإن جوجل ستطلق الإصدار الأساسي من هاتف بكسل 8 بسعة 128 جيجابايت بسعر 710 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بهاتف بكسل 7 الذي يُباع بسعر يبدأ من 650 يورو.

وستبيع جوجل هاتف بكسل 8 برو بسعر يبدأ من نحو ألف يورو، علمًا بأن سعر هاتف بكسل 7 برو يبدأ من 900 يورو.

جدير بالذكر أن سعر الهواتف النهائي للمستهلكين يتحدد في دول الاتحاد الأوروبي بعد إضافة ضريبة القيمة المُضافة التي تبلغ 23%.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن جوجل ستطرح هواتف بكسل 8 عالميًا بزيادة تتراوح بين 50 و 100 دولارٍ أمريكي.

وتريد الشركة أن تجعل أسعار هواتفها متساوية مع الهواتف الراقية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الهواتف الذكية لديها التي تشهد حديثًا نموًا في مبيعاتها في عدة مناطق حول العالم، مثل الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

ورفعت جوجل بالفعل سعر هاتف بكسل 7a الأقل ثمنًا بواقع 50 دولارًا هذا العام.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة الأمريكية عن هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بسعتي تخزين 128 و 256 جيجابايت، وتحسينات متعددة في المواصفات الفنية، وستكون أولى الهواتف التي تحمل نظام أندرويد 14 الجديد.

وفي سياق متصل، يتوقع أن تطرح آبل هواتف آيفون 15 برو القادمة خلال الشهر الجاري بزيادة سعرية قدرها مئة دولار، في حين أن إصدارات آيفون 15 برو ماكس ستتراوح الزيادة في أسعارها بين مئة ومئتي دولار.