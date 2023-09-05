مع العلامة التجارية المُحدَّثة … جوجل تطلق مزايا جديدة لأندرويد

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء، إلى جانب المظهر الجديد لنظام أندرويد، عددًا من الميزات الجديدة لتطبيقاتها التي تهدف إلى تسهيل إنجاز المهام والبقاء على اتصال أثناء التنقل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن الميزة الأولى تأتي بأداة Assistant At a Glance التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويدك بمعلومات مفيدة، مثل: تنبيهات الطقس العالية الدقة، وتحديثات السفر الديناميكية، وتذكيرات الأحداث القادمة على شاشتك الرئيسية، وذلك مباشرةً عندما تحتاج إليها.

وغالبًا ما يتعذر على الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر التمرير عبر الصور في محادثة جماعية أو الصور الموجودة في تطبيق الكاميرا، أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.

لذا، تعمل ميزة الأسئلة والأجوبة على الصور ضمن تطبيق (لوك آوت) Image Q&A on Lookout على تسهيل الوصول إلى المحتوى المرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف أكثر تفصيلًا.

وبعد فتح الصورة، يمكنك الكتابة أو استخدام صوتك لطرح أسئلة متابعة لمعرفة المزيد حول ما هو موجود في الصورة.

ويوفر تطبيق (لوك آوت) أيضًا 11 لغة جديدة في تطبيقه، ومن ذلك: اليابانية، والكورية، والصينية، ليصل إجمالي عدد اللغات المدعومة إلى 34 لغة.

وقالت جوجل في منشورها إنه يمكنك الوصول بسهولة إلى التذاكر والتصاريح اليومية في اللحظة التي تحتاجها فيها. فمن خلال استيراد صور المحفظة Google Wallet Pass، يمكنك رقمنة البطاقات التي تحتوي على رمز شريطي أو رمز الاستجابة السريعة QR، مثل: بطاقات الصالات الرياضية، أو المكتبة. فما عليك سوى تحميل صورة البطاقة لتخزين نسخة رقمية آمنة منها في محفظة جوجل الخاصة بك.

وأضافت الشركة أن تطبيقات جديدة للاتصالات سوف تُطرح قريبًا للنسخة الخاصة بالسيارات من نظام التشغيل أندرويد (أندرويد أوتو) Android Auto.

فمع إضافة خدمة (ويبيكس) Webex من سيسكو، وزوم، سوف تتمكن من بدء المكالمات الجماعية والانضمام إليها عن طريق الصوت وتصفح جداول الاجتماعات من شاشة سيارتك.

وقالت جوجل إن نظام أندرويد يطلق باستمرار ميزات جديدة لتحسين أجهزتك وتطبيقات جوجل الخاصة بك.