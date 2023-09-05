تيك توك تطور ميزات جديدة للمشاركة الاجتماعية

نشرت منصة تيك توك في الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من الوظائف الجديدة لمناصب تشمل بناء المزيد من الشبكات الاجتماعية وميزات المراسلة.

وتعاني المنصة داخليًا من قلق بشأن مشاركة المستخدمين مقاطع فيديو تيك توك خارجيًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الأخرى عندما يريدون مناقشتها مع الأصدقاء.

ويساعد احتفاظ الشركة بمشاركة المستخدم داخل التطبيق في سعيها لتقديم وظائف تتجاوز الترفيه عبر الفيديو، مثل التسوق المباشر.

ووفقًا لقوائم الوظائف الجديدة، تتطلع تيك توك إلى توظيف مهندسين ومديري منتجات للعمل ضمن فريق تفاعل اجتماعي محدد يبني ميزات جديدة للمشاركة الاجتماعية.

وفي المناصب الوظيفية المنشورة لمهندسي أندرويد وiOS المقيمين في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، تشير تيك توك إلى أن الفريق يتطلع لبناء منصة تسمح للمستخدمين بالالتقاء والتفاعل مع الأصدقاء الواقعيين بسلاسة عبر تيك توك، ومشاركة لحظات الحياة مع بعضهم بعضًا والبقاء على اتصال بغض النظر عن مكان الوجود.

وتقول قائمة وظائف أخرى: “تتطلع الشركة إلى توسيع حدود المنصة من خلال تشجيع بناء روابط اجتماعية هادفة بين المستخدمين”.

ويتضمن جزء من الدفع لمساعدة المستخدمين على التواصل مع الأصدقاء في العالم الحقيقي تعزيز ميزة المراسلة المباشرة في تيك توك.

وبالرغم من أن المنصة تقدم حاليًا خدمة المراسلة المباشرة، إلا أن وظائفها محدودة للغاية، ويقر أحد الإعلانات الوظيفية بأن تجربة المراسلة في المنصة لا تزال في بدايتها.

وذكر الوصف الوظيفي أن المرشحين مسؤولين عن قيادة فريق تقني في مجال الوظيفة الاجتماعية لاستكشاف وتنفيذ الحلول الاجتماعية المتنوعة.

وتتوقع الشركة من المرشحين التعاون مع فرق العمل واستخدام الميزات الفريدة لمختلف البلدان والمناطق لتقديم حل اجتماعي مميز للمنصة، مثل المراسلة.

وأطلقت بايت دانس منصة تيك توك بصفتها مكانًا لعرض مقاطع الفيديو القصيرة الواسعة الانتشار ونشرها، وكانت خوارزميتها رائدة لأنها ركزت على رفع المحتوى الواسع الانتشار من أي شخص بدلاً من عرض المحتوى للمستخدمين من الأشخاص الذين يعرفونهم.

وتتمتع المنصة منذ وقت طويل بميزات الإعجاب والتعليق وإعادة النشر، حيث صممت بايت دانس المنصة لتعزيز التفاعل بين المبدعين والمعجبين، وليس التواصل الواقعي بين المستخدمين.

وأدى هذا التركيز على الانتشار الواسع النطاق إلى لجوء المستخدمين الراغبين بمشاركة محتوى تيك توك مع مجتمعاتهم وأصدقائهم للمنصات الأخرى، مثل إنستاجرام.

وواصلت تيك توك وضع نفسها على أنها منصة ترفيهية وسط التدقيق التنظيمي حول شبكات التواصل الاجتماعي. وبالرغم من أنها اختبرت منذ فترة طويلة العديد من ميزات الشبكات الاجتماعية للمساعدة في تعزيز اكتشاف المستخدم عبر منصتها، إلا أن هذه الميزات لم تكن أساسية بالنسبة لها.