بجوائز تصل إلى مليون ريال.. هيئة الاتصالات ومنشآت تطلقا تحدي إنترنت الأشياء 2023
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بجوائز تصل إلى مليون ريال.. هيئة الاتصالات ومنشآت تطلقان تحدي إنترنت الأشياء 2023

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ممثلة بمركز ذكاء  إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل إلى مليون ريال، وسيتاح التسجيل بالتحدي ابتداءً من اليوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويهدف هذا التحدي إلى دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية، وتحفيز رواد الأعمال، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز نمو سوق إنترنت الأشياء بالمملكة العربية السعودية.

وبينت الهيئة أن التحدي يستهدف رواد الأعمال المبتكرين، والخبراء في القطاعات التي تتبنى حلول وخدمات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن التحدي يتيح المشاركة من خلال مساراته التي تشمل: الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية.

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وحثت الهيئة المهتمين على التسجيل في التحدي، من خلال الرابط: https://www.cst.gov.sa/ar/mediacenter/activitiesandevents/Pages/iot.aspx

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