بايدو تطلق عددًا كبيرًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو أكثر من عشرة تطبيقات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاقها للاستخدام العام روبوتها للدردشة Ernie الشبيه بروبوت الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT.

ومن بين المنتجات التي كشفت عنها كان تطبيق معالجة النصوص المدمج بالذكاء الاصطناعي المسمى WPS AI، الذي أنشأته شركة Kingsoft Office المدرجة في شنغهاي.

واستخدمت Kingsoft Office نموذج الذكاء الاصطناعي Ernie لبناء التطبيق، بالإضافة إلى منصة بايدو السحابية لنماذج الذكاء الاصطناعي Qianfan.

وزعمت بايدو أن ما يقرب من 10000 شركة تستخدم كل شهر بنشاط منصتها السحابية Qianfan.

وأعلنت بايدو أيضًا استخدام أكثر من 6 ملايين مستخدم لأداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي موجودة داخل منتجها السحابي الذي يشبه محرك جوجل، حيث يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي البحث في المستندات وتلخيص النص وترجمته وإنشاء المحتوى.

وعرضت بايدو أيضًا منتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، التي تساعد في إدارة حركة المرور والأبحاث المالية والخدمات اللوجستية لمناجم الفحم.

وأطلقت الشركة في 31 أغسطس Ernie للجمهور، في إشارة إلى موافقة الحكومة على روبوت الدردشة العامل بالذكاء الاصطناعي. كما أصدرت شركات صينية أخرى منتجات ذكاء اصطناعي مماثلة في الوقت نفسه تقريبًا.

وكشفت بايدو في شهر مارس للمرة الأولى عن Ernie، ولكن الوصول الأولي كان مقتصرًا على شركاء الأعمال والأشخاص الذين كان عليهم الانضمام إلى قائمة الانتظار.

وأوضحت اللائحة الصينية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أغسطس، أن القواعد المؤقتة لن تنطبق على الشركات المطورة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي طالما أن المنتج غير متاح لعامة الناس، بشكل يخالف مسودة اللائحة الصادرة في شهر أبريل، التي أشارت إلى أن القواعد القادمة تنطبق حتى في مرحلة البحث.

يشار إلى روبوت الدردشة ChatGPT الذي طورته شركة OpenAI المدعوم من مايكروسوفت غير متوفر رسميًا في الصين، كما تحظر الدولة جوجل وفيسبوك.