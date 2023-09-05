انطلاق النسخة الرابعة من منتدى المرأة في قطاع التكنولوجيا في 20 سبتمبر 2023

في إطار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ودورها في تحقيق التقدّم والتطور بمختلف الميادين، أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى العالمي (المرأة في قطاع التكنولوجيا)، في العشرين من الشهر الجاري، بالتعاون مع مؤسسة Women In Tech، وبمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الرائدة من الباحثين والمتخصصين، وممثلي المنظمات العالمية، ومناصري تمكين المرأة، وعدد من رائدات الأعمال، بالإضافة إلى مدراء عدد من الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني.

وستلقي الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، كلمة رئيسية خلال المنتدى الذي يعقد تحت عنوان “الاستدامة والابتكار المستدام” لإبراز ما تحققه المرأة في هذا القطاع الحيوي ضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (كوب28) Cop 28.

وسيركز المنتدى على استكشاف الابتكارات الحديثة والفرص الاستثمارية التي تدعم جهود العالم لتحقيق الحياد المناخي، حيث يجمع عددًا من المتخصصين لاستعراض مجموعة من التقنيات المتطورة بما يشمل: حلول الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرقمنة، والهيدروجين، والطاقة المتجددة، تزامنًا مع “عام الاستدامة” في الإمارات، لتسليط الضوء على دور المرأة في التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي، وتعظيم إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذا القطاع.

وعبّر حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادته بانعقاد المنتدى في نسخته الرابعة، مؤكدًا على دوره الذي يعكس أهداف المجمع في دعم المرأة وتشجيعها على الانخراط في الأنشطة التكنولوجية الابتكارية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال: “يعمل المجمع مع العديد من الشركاء المحليين والعالميين، لتحديد المزيد من فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة من خلال العمل على وضع النساء كقائدات ومستفيدات ومساهمات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتجمع هذه المناسبة بين الاحتفال بالإنجازات الكبيرة للمرأة الإماراتية وبين الجهود المبذولة لتعزيز دورها في قطاع التكنولوجيا، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة”.

وتشارك في جلسات المنتدى نخبة من المتحدثين ضمن جلسات ملهمة وكلمات رئيسية وعروض أعمال، حيث سيتناول المشاركون عددًا من الموضوعات التي تركز على الدور الريادي للمرأة في ميادين البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى دورها الرائد في مختلف مجالات الحياة والمساهمة بقيادة المجتمع.

وسيتطرق المنتدى إلى عدد من القضايا العالمية التي تبرز دور المرأة وإنجازاتها في هذا المجال، فضلاً عن سبل تجاوز التحديات التي تواجهها لتمهيد الطريق أمام الابتكار المستدام، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) للأمم المتحدة – خريطة طريق للتحوّل العالمي، من خلال تسليط الضوء على تفاعل الابتكار والاستدامة مع 17 هدفًا للتنمية المستدامة.

ويتنوع جدول أعمال المنتدى ما بين قيادة النساء في الشركات العائلية إلى إبراز قوة الشباب في قيادة الابتكار المستدام. كما يتضمن المنتدى جائزة المرأة في قطاع التكنولوجيا بنسختها الثانية، إحدى الجوائز الدولية المهمة التي تنظم على المستوى العالمي، بهدف الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة في قطاعات التكنولوجيا، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في تطويره وصناعة مستقبله. وتنظم الجائزة في نسختها الثانية للمنطقة، ضمن منتدى المرأة في قطاع التكنولوجيا لتحتفي بشخصيات نسائية ملهمة واستثنائية، وقصص نجاح متميّزة للمرأة.