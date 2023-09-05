إكس تشهد طفرة في مشاهدات مقاطع الفيديو

صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأن مشاهدات مقاطع الفيديو في منصة إكس – تويتر سابقًا – قد تضاعفت تقريبًا منذ العام الماضي.

وكان ماسك قد استحوذ بشكل كامل على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في صفقة بلغت 44 مليار دولار.

وأكدت ليندا ياكارينو، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي للمنصة حاليًا، أن بث الفيديو قد ارتفع على نحو ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وقالت ياكارينو إن مشاهدات مقاطع الفيديو في إكس زادت بنسبة بلغت 90% مقارنةً بالعام الماضي.

ويعكس هذا النمو الكبير في مشاهدات مقاطع الفيديو تأثير الاستثمار الضخم الذي قام به إيلون ماسك في إكس. فبعد استحواذه الكامل على المنصة، شهدت إكس تغييرات كبيرة في تجربة المستخدم.

ويمكن أن يكون هذا الارتفاع الكبير في مشاهدات مقاطع الفيديو نتيجة للتوجه العام نحو زيادة استهلاك المحتوى المرئي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤدي دورًا مهمًا في تلبية تلك الاحتياجات.

وكانت إكس قد أجرت الكثير من التعديلات على آليات مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو في المنصة، ومنها السماح لأصحاب الحسابات الموثقة برفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين بجودة 1080 بكسل، أو ثلاث ساعات بحد أقصى بجودة 720 بكسل.

وحسّنت المنصة واجهة مشغل مقاطع الفيديو، كما أضافت إليه خيارات مثل عرض التعليق النصي في أثناء تشغيل الفيديو لمساعدة أصحاب الإعاقات السمعية، كما سمحت بتحميل مقاطع الفيديو مباشرةً لبعض المستخدمين.