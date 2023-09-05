يميل الكثير من الأشخاص إلى اختيار الحجم الأكبر من الأجهزة اللوحية، لراحة أكثر أثناء العمل أو أو الدراسة أو اللعب أو تصفح الإنترنت، لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى طراز صغير الحجم وخفيف الوزن خاصةً للأطفال أو الطلاب الذي يحتاجون إلى أجهزة لوحية في فصولهم الدراسية، إذ توفر الأجهزة اللوحية الصغيرة الحجم الراحة أثناء نقلها واستخدامها.

يمكن أن تتراوح أحجام الشاشات في الأجهزة اللوحية الصغيرة الحجم بين 6 و 10 بوصات، ويُعد مقاس 8 بوصات هو الحجم القياسي لجهاز لوحي صغير. وتتميز أفضل الأجهزة اللوحية الصغيرة الحجم بعمر بطارية طويل وشاشات بمواصفات ممتازة وكاميرات جيدة.

إليك خمسة من أفضل الأجهزة اللوحية الصغيرة الحجم في عام 2023:

1- جهاز iPad mini (الجيل السادس) من آبل:

يتميز آيباد ميني (الجيل السادس) بشاشة من نوع (Liquid Retina) مقاسها 8.3 بوصات تشبه شاشات iPad Air وآيباد الجيل العاشر إلا أنها أصغر حجمًا، مما يجعل الجهاز مناسب لحمله في أي حقيبة.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع (A15 Bionic)، ويتميز بكاميرا خلفية بدقة 12 مجابكسل لالتقاط صور عالية الجودة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل أيضًا، وهذا يساعد في إجراء مكالمات فيديو واضحة وعالية الجودة.

يدعم جهاز آيباد ميني الجيل الثاني من القلم الإلكتروني (Apple Pencil) مما يُسهّل تدوين الملاحظات والرسم والتصميم وتصفح الويب والتطبيقات المختلفة، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة 10 ساعات.

يتوفر هذا الجهاز بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 256 جيجابايت.

يُباع جهاز iPad mini (الجيل السادس) بسعر 2948 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

2- جهاز Amazon Fire 7 Tablet:

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي أصغر من iPad Mini وأرخص فإن جهاز Amazon Fire 7 اللوحي هو الخيار المناسب لك. ويضم هذا الجهاز شاشة بمقاس 7 بوصات وتمتاز بدقة 1024 × 600 بكسل.

ويتوفر هذا الجهاز بخيار واحد ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 2 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة 10 ساعات.

يمكن استخدام هذا الجهاز اللوحي كشاشة ذكية ووحدة للتحكم في أجهزة المنزل الذكية نظرًا إلى أن المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa مدمج فيها. وبالإضافة إلى إمكانية طرح الأسئلة على أليكسا، يمكنك عرض أجهزتك المنزلية الذكية المتصلة بأليكسا وإدارتها مباشرة من هذا الجهاز اللوحي، إذ يمكنك التحكم في الكاميرات والأضواء والمنافذ باستخدام صوتك.

يُباع جهاز Amazon Fire 7 Tablet بسعر 75 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت.

3- جهاز Samsung Galaxy Tab A7 Lite:

يجمع جهاز Galaxy Tab A7 Lite بين المزايا الممتازة والسعر المنخفض. إذ يتميز بشاشة من نوع (TFT LCD) بمقاس 8.7 بوصات وبدقة 1340 × 800 بكسل، مما يجعله جهازًا لوحيًا صغيرًا مناسبًا لبث مقاطع الفيديو والعمل والدراسة، كما أن تصميمه الخفيف الوزن يجعله قابلًا للنقل بسهولة.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع (MediaTek MT8768N) ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، وهي قابلة للزيادة إلى ما يصل إلى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة تتراوح بين 10 و 12 ساعة.

يُباع Galaxy Tab A7 Lite بسعر 459 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

4- جهاز Amazon Kindle (الجيل الحادي عشر):

Amazon Kindle (الجيل الحادي عشر) هو جهاز لوحي صغير مصمم للقراءة، ويتميز بالعديد من التحسينات مقارنة بالطراز السابق، إذ يتوفر بذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت بدلاً من 8 جيجابايت المتوفرة في الطراز السابق، ويضم شاشة بكثافة 300 بكسل في البوصة الواحدة بدلاً من 167 في الطراز السابق.

كما يتميز بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى ستة أسابيع مقارنة بأربعة أسابيع، ويدعم الشحن عبر كابل USB-C بدلاً من كابل micro-USB.

يتميز الجيل الحادي عشر من جهاز Kindle أيضًا بأنه أصغر وأخف وزنًا من الطرز السابقة. ومن الأسهل حمله والتنقل به كأنه كتاب ورقي صغير، كما يتميز بشاشة مضادة للوهج تُسهّل القراءة في ظروف الإضاءة المختلفة، ويدعم الوضع الداكن الذي يُعد مناسبًا للقراءة في الليل لتقليل التعرض إلى الضوء الأزرق.

يُباع جهاز Amazon Kindle (الجيل الحادي عشر) 449 ريالًا سعوديًا.

5- جهاز Wacom Intuos:

يُعد جهاز Wacom Intuos من أفضل الأجهزة اللوحية الصغيرة الحجم المناسبة للرسامين والمصممين، فهو يأتي مع قلم مضمن يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط مما يوفر تجربة رسم سلسة وطبيعية وخالية من أي تأخير. ويعد تصميمه الخفيف الوزن مثاليًا لاستخدامه عند وضعه على مكتب أو أثناء حمله باليد، كما أنه يتصل بكل من حواسيب ويندوز وماك.

عند شراء هذا الجهاز ستحصل على وصول مجاني إلى التطبيقات والخدمات الخاصة بالرسم، مثل: Clip Studio Paint Pro لمدة عامين، و Boris Optics، ولديك أيضًا خيار تجربة تطبيق Corel Painter Essentials 8 و Corel AfterShot Pro 3 لمدة 90 يومًا.

يُباع جهاز Wacom Intuos بسعر 264 ريالًا سعوديًا.