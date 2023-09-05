آبل تطور ماك بوك جديدًا لينافس أجهزة كروم بوك

تهدف شركة آبل إلى استعادة موطئ قدمها التعليمي من خلال إطلاق جهاز ماك بوك جديد أقل تكلفة من جهاز MacBook Air يستهدف قطاع التعليم، وذلك للمنافسة مع أجهزة كروم بوك.

وتمارس أجهزة كروم بوك تأثيرًا كبيرًا في قطاع التعليم بفضل تكلفتها المنخفضة المتعلقة بنظامها التشغيلي المعتمد على السحابة، حيث أصبحت ذات شعبية كبيرة في المدارس.

ويوجد الكثير من الخيارات بالنسبة لأجهزة كروم بوك مقابل تكلفة أقل مما قد تحتاج إلى إنفاقه على حاسوب محمول يعمل بنظام ويندوز أو جهاز ماك بوك.

وانتقدت شركة آبل سابقًا جهاز كروم بوك، حيث أشارت إلى أن نجاحه في سوق التعليم يتعلق بانخفاض السعر، في حين أشارت مؤسسة الحدود الإلكترونية إلى أن هذه النوعية من الأجهزة تتجسس على الطلاب.

ولكن تكلفتها المنخفضة تعني تفوقها على أجهزة شركة آبل في مجال التعليم، ويشير تقرير جديد إلى أن الشركة تتعامل بجدية الآن مع أجهزة كروم بوك، وتخطط لإنشاء منافس لها.

ويستقي التقرير معلوماته من المصادر الصناعية، ولكن هناك القليل من التفاصيل بخلاف أن منافس كروم بوك هذا هو جهاز ماك بوك منخفض التكلفة، بحيث يكون سعره أقل من سعر جهاز MacBook Air، وهو جهاز ماك المحمول ذو التكلفة القليلة من آبل المصنوع بطريقة ما من مكونات رخيصة.

ويتوقع التقرير أن تروج آبل لهذه التشكيلة من الحواسيب المحمولة الجديدة بطريقة تجعلها مختلفة عن بقية مجموعتها. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن تطلق الشركة هذه الحواسيب المحمولة كتشكيلة منفصلة عن MacBook Air و MacBook Pro.

وتستطيع الشركة المناورة بشأن السعر من خلال استخدام مجموعة الحواسيب المحمولة الجديدة للغلاف المعدني المصنوع من مواد مختلفة. ومن المتوقع أيضًا أن تركز المكونات الأخرى على الميزانية.

وخلص التقرير إلى أن أقرب وقت يمكن فيه للشركة إطلاق منافس كروم بوك هو النصف الثاني من عام 2024، وذلك بالنظر إلى المهل الزمنية النموذجية للشركة من أجل تقديم المنتجات الجديدة، حيث تتبع آبل دورة تطوير مدتها تسعة أشهر للانتقال من التطوير إلى الإنتاج.

وروجت آبل لسنوات لاستخدام منتجات MacBook Air وآيباد في قطاع التعليم، وليس من الواضح إذا كانت خطة الشركة قد تغيرت أم لا.

ويعتبر الاهتمام المتجدد للشركة بسوق التعليم منطقيًا، حيث يعد قطاع التعليم مربحًا بعد الوباء، كما ازدهر الطلب على التعليم عبر الإنترنت.

واعتمادًا على المواصفات، فإن أجهزة كروم بوك المتطورة تباع بأسعار تتراوح بين 700 دولار و 1200 دولار، في حين تستهدف أجهزة كروم بوك التي تركز على التعليم شريحة الأسعار التي تتراوح بين 150 دولار و 300 دولار.

وينبغي على آبل التفكير بجدية في كيفية خفض أسعار أجهزتها للفوز بقطاع التعليم، حيث يعد تعريف الطلاب على نظام التشغيل بمثابة قاعدة قوية لفرص المنتجات المستقبلية.