آبل تضع اللمسات الأخيرة على نظام iOS 17 .. عاجل

تجري آبل التعديلات النهائية على نظام iOS 17 الجديد استعدادًا لإطلاقه خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت آبل قد أطلقت النسخة التجريبية الثامنة من التحديث الأسبوع الماضي. ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج الأمريكية، فإن تلك النسخة قد تكون النسخة التجريبية الأخيرة للنظام قبل الإطلاق الرسمي.

وتسعى آبل إلى الانتهاء من تطوير نظام iOS 17 بشكل نهائي في الوقت المناسب من أجل تثبيته على هواتف آيفون 15 التي تخرج من خطوط التجميع في مصانع الإنتاج.

وخلافًا لما جرى العام الماضي، فإن آبل سوف تصدر نظامي iOS 17 و iPadOS 17 معًا في آن واحد لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وكانت آبل قد أطلقت نظام iPadOS 16 نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي؛ أي بعد مرور أكثر من شهر على إصدار نظام iOS 16، وذلك بسبب عدم اكتمال تطوير خاصية “منظم الواجهة Stage Manager” في الوقت المحدد.

ومن المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها خلال وقتٍ قريب بعد مؤتمر الكشف عن هواتف آيفون 15 المنتظرة، حيث سيُعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري.

ومن بين أهم الميزات الجديدة في نظام iOS 17 إمكانية تخصيص شاشة الاتصال، وتحويل البريد الصوتي إلى نص مباشر، وسهولة مشاركة جهات الاتصال، وخاصية StandBy لتحويل آيفون إلى شاشة عرض، وتحسينات على تطبيق الرسائل وفيس تايم وغيرها من تطبيقات النظام الأساسية.