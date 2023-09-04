هواوي قد تجلب HarmonyOS إلى الحواسيب

ألمح وانغ تشينغ لو، الرئيس التنفيذي لشركة كايهونغ لتطوير الصناعة الرقمية في الصين، إلى إمكانية إصدار شركة هواوي لنظامها التشغيلي HarmonyOS في العام المقبل رسميًا لأجهزة الحواسيب، وهو ما يمثل حدثًا كبيرًا قد يغير منظور صناعة أجهزة الحواسيب.

وشغل وانغ تشينغ لو في السابق منصب رئيس قسم هندسة البرمجيات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين ومدير وحدة أعمال الذكاء الاصطناعي، وكان الباحث الرئيسي وراء تطوير برامج هواوي منذ البداية، وهو معروف بإنشاء HarmonyOS و EMUI.

وغادر لو في العام الماضي شركة هواوي، موضحًا أنه يواصل التطوير المتعمق لتقنيات HarmonyOS. وانضم إلى شركة كايهونغ لتطوير الصناعة الرقمية، التي تركز على أنظمة تشغيل إنترنت الأشياء وتجري أبحاثًا واسعة النطاق حول HarmonyOS.

ولم يعلن لو في الوقت الحالي عن أي موعد لإطلاق نظام HarmonyOS للحواسيب. ولم يتم التأكد أيضًا إذا كان الإصدار الجديد من HarmonyOS للحواسيب قد يأتي من شركة هواوي أو أي من أعضاء مجتمع المصادر المفتوحة.

وكشفت هواوي في عام 2019 عن HarmonyOS كنظام تشغيلي لمختلف الأجهزة، حيث يعتمد على معمارية الأجهزة والأطر المتعددة، مما يجعله فريدًا وسهل الاستخدام عبر المنصات المختلفة.

وأطلقت هواوي في البداية نظام HarmonyOS لأجهزة التلفاز الذكية فقط، ولكنها وسعت المنصات المدعومة في عام 2020 لتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء والسيارات الذكية، وأدى هذا إلى تكيف واسع النطاق لهذا النظام الجديد.

وبدأت هواوي منذ عام 2021 بحثًا مكثفًا حول إضافة الميزات الجديدة وتحسين كفاءة النظام التشغيلي بالنسبة لجميع الأجهزة المعتمدة عليه. وطرحت الشركة في العام نفسه أيضًا إصدارًا مفتوح المصدر من HarmonyOS، يسمى OpenHarmony.

وبالرغم من كل هذه الإجراءات، لم تصدر الشركة HarmonyOS لأجهزة حواسيبها المحمولة MateBook، وذلك لأنها لا تزال قادرة على الوصول إلى نظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت، حيث يمكنها بيع حواسيبها المحمولة داخل الصين وخارجها مع نظام التشغيل ويندوز.

ونتيجة لذلك، لم تكن الشركة مضطرة إلى استخدام HarmonyOS عبر حواسيبها المحمولة، ولكنها استمرت في تطوير نسخة احتياطية للصين.

وفي حال لم تطلق الشركة حاسوبًا مزودًا بنظامها التشغيلي للسوق العالمية، فإنها قادرة على استخدام هذه الإستراتيجية في الصين، حيث تحتفظ بنظام ويندوز للحواسيب المحمولة العالمية وتستخدم HharmonyOS للحواسيب الصينية، بشكل يشابه إستراتيجتها للهواتف الذكية.