هواوي تعتزم الكشف عن منتج جديد الأسبوع المقبل

تعتزم شركة هواوي عقد حدث خاص في مدينة برشلونة الإسبانية للكشف عن منتج جديد، وذلك بعد إعلان هواتف (ميت 60) Mate 60 الأسبوع الماضي.

ويبدو من الصورة التشويقية التي أرسلتها عملاقة التقنية الأمريكية إلى وسائل الإعلان أن المنتج التي سوف تكشف عنه هو إصدار جديد من ساعتها الذكية.

وسوف يُعقد حدث هواوي في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وسوف يركز في إستراتيجية الشركة الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء.

Get ready to be entranced by the extraordinary – an exhilarating journey of exploration. Stay tuned, as the mysteries unfold on September 14, 2023.#HuaweiHealth #FashionForward#ComingSoon pic.twitter.com/u84oRqC0uf — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 4, 2023

وتصف الصورة التشويقية لهذا الحدث بأنه حدث مواكب للموضة، وفي زاويتين يوجد إطاران، أحدهما مع أرقام وكأنه إطار ساعة، والآخر إطار ذهبي داخله ما يشبه بتلات وردة.

وبالنظر إلى الصورة، يُعتقد أن الشركة تعتزم الكشف عن أكثر من ساعة واحدة، أو قد يكون هذا وجهين لساعة واحدة.

يُشار إلى أن هواوي عقدت حدث إعلان ساعتيها الذكيتين (ووتش 4) Watch 4، و(ووتش 4 برو) Watch 4 Pro في شهر أيار/ مايو الماضي، ثم طُرحتا للبيع في أوروبا في الأسابيع التالية.

وطُرحت الساعتان بسعر مرتفع، إذ بلغ سعر (ووتش 4) نحو 450 يورو، في حين بيعت ساعة (ووتش 4 برو) بسعر 700 يورو، وهما تعملان بنظام التشغيل (هارموني أو إس 3.0) HarmonyOS 3.0 الخاص بشركة هواوي.

أما بالنسبة للإصدار الجديد من ساعات هواوي الذكية، فلم يُنشر أي شائعات عنها بعد، لذلك من غير المؤكد ما يمكن توقعه من المنتج المرتقب.