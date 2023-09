هواوي تعتزم الكشف عن منتج جديد الأسبوع المقبل

تعتزم شركة هواوي عقد حدث خاص في مدينة برشلونة الإسبانية للكشف عن منتج جديد، وذلك بعد إعلان هواتف (ميت 60) Mate 60 الأسبوع الماضي.

ويبدو من الصورة التشويقية التي أرسلتها عملاقة التقنية الأمريكية إلى وسائل الإعلان أن المنتج التي سوف تكشف عنه هو إصدار جديد من ساعتها الذكية.

وسوف يُعقد حدث هواوي في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وسوف يركز في إستراتيجية الشركة الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء.

Get ready to be entranced by the extraordinary – an exhilarating journey of exploration. Stay tuned, as the mysteries unfold on September 14, 2023.#HuaweiHealth #FashionForward#ComingSoon pic.twitter.com/u84oRqC0uf

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 4, 2023