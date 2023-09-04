هواوي تضيف الذكاء الاصطناعي إلى مساعدها الصوتي “سيليا”

بدأت هواوي اختبار نسخة جديدة من مساعدها الشخصي الصوتي “سيليا Celia” تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفتحت هواوي الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التجريبي لاختبار مساعد “سيليا Celia” الجديد.

ويمكن حاليًا لمالكي هواتف هواوي ميت 60 وبي 60 داخل الصين التسجيل عبر تطبيق “مركز أعضاء هواوي Huawei Members Center” للانضمام.

ويستخدم مساعد سيليا الجديد الذكاء الاصطناعي لإجراء تفاعلات عامة مع المستخدم، كما يستطيع التواصل عبر المحادثات على نحو طبيعي أفضل من السابق.

ويمكن مثلًا للمساعد الشخصي الجديد الآن تغيير خلفية الهاتف إلى خلفية أخرى محددة بناءً على أوامر المستخدم، وأيضًا أداء مهام متقدمة مثل كتابة أوصاف نصية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدية، كما حسّنت هواوي أداء المساعد بشكل عام من ناحية فهم الأوامر والاستجابة لها.

وتعتمد هواوي على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها “بانجو Pangu” في تحسين قدرات مساعدها الصوتي، وينتمي هذا النموذج إلى فئة نماذج اللغة الكبيرة LLM.

ويسمح البرنامج التجريبي للمستخدمين بالوصول المبكر إلى الإصدار الأحدث من مساعد سيليا، كما يساعد مطوري هواوي في الحصول على ردود الفعل بشأنه من أجل العمل على تحسينه بصورة أكبر قبل الإطلاق الرسمي.

جدير بالذكر أن هواوي قد كشفت عن المساعد الشخصي الصوتي سيليا منتصف عام 2020، وهو متاح فقط في بعض الدول حول العالم، كما يدعم عدد محدود من اللغات، في مقدمتها اللغة الصينية والإنجليزية.