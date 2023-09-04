هل يُمكِّن آيفون 15 آبل من إزاحة سامسونج من عرش السوق؟

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل قد تتمكن خلال عام 2023 من إزاحة سامسونج من عرش سوق الهواتف الذكية، وذلك لأول مرة.

فخلال السنوات الماضية، كانت سامسونج دائمًا تبيع أكبر عدد من الهواتف الذكية سنويًا مقارنةً بغيرها من الشركات نظرًا إلى امتلاكها العديد من الطرز، ولكن بحلول عام 2023، اقتربت شركة آبل من احتلال المركز الأول للمرة الأولى.

ومع أن طُرز آيفون الجديدة النموذجية الثلاثة أو الأربعة التي تنتجها آبل كل عام أقل مقارنة بعدد الهواتف التي تطلقها سامسونج، فقد كانت هذه الخيارات العديدة من هواتف سامسونج السر وراء هيمنة الشركة الكورية الجنوبية على السوق.

وفي الآونة الأخيرة، ومع تراجع سوق الهواتف الذكية العالمية، بدأت شركة سامسونج تعتقد أن نهج شركة آبل أفضل من نهجها السابق، فأصبحت تركز بدرجة كبيرة في الهواتف الذكية ذات الأسعار المرتفعة، الأمر الذي ساعدها على التغلب على الانكماش العالمي على نحو أفضل.

والآن أظهر بحث أجرته شركة (ترند فورس) Trendforce بشأن طلبات إنتاج الهواتف الذكية، أن الفجوة بين سامسونج وآبل ضيقة على نحو قد تتمكن منه آبل من سحب البساط من سامسونج، وذلك بالنظر إلى مبيعات الهواتف لعام 2023 بأكمله.

وتقول شركة (ترند فورس): «من المثير للاهتمام أن شركتي آبل وسامسونج متقاربتان في توقعاتهما الإنتاجية السنوية. فإذا تفوقت سلسلة آيفون 15 على توقعات السوق، فإن لدى شركة آبل فرصة جيدة لإطاحة سامسونج من مكانتها التي طال أمدها كشركة رائدة في السوق العالمية».

ويعتمد ذلك على أن تحقق أجهزة آيفون الجديدة أداءً أفضل من المتوقع، ومع ذلك، قيل في تقرير منفصل إن شركة آبل تتوقع انخفاض مبيعات آيفون 15 مقارنة بسلسلة آيفون 14 التي أُطلقت العام الماضي.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت أفضل حالًا من منافسيها خلال فترة الانكماش الاقتصادي، ففي حين تشهد الشركات المصنعة للهواتف العاملة بنظام أندرويد انخفاضًا كبيرًا في المبيعات عامًا بعد عام، تميل آبل إلى تحقيق أداء أفضل وتشهد انخفاضًا أقل بكثير.

ومع أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية بصورة عامة تشهد انخفاضًا جديدًا في المبيعات في جميع أنحاء العالم، فإن حقيقة القوة النسبية للشركة المشهورة بهاتف آيقون تعني أنها تكتسب باستمرار حصة في السوق.

هذا، وتعتزم عملاقة التقنية الأمريكية الإعلان عن سلسلة آيفون 15 الجديدة خلال حدثها المزمع عقده في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.