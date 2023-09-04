مقارنة بين هاتفي سوني Xperia 5 V  و Xperia 1 V

تطرح شركة سوني أحدث الهواتف في سلسلة Sony Xperia 5 دائمًا بعد إطلاق أحدث هواتف سلسلة Sony Xperia 1، وبعد إطلاق Xperia 1 V في مايو 2023، اتبعت سوني النهج نفسه في كل عام وأعلنت هاتف Xperia 5 V يوم الجمعة الماضي.

يتفوق هاتف Xperia 1 V على Xperia 5 V في الحجم الأكبر والسعة التخزينية الأكبر، كما يحتوي على عدسة مقربة غير متوفرة في طراز Xperia 5V، ومع ذلك فإن مواصفات الشاشة متقاربة جدًا، وكلا الهاتفين يعملان بالمعالج نفسه.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وتحديد الأنسب لك، إليك مقارنة شاملة بين هاتفي سوني Xperia 5 V و Xperia 1 V:

التصميم:

يأتي هاتفا سوني Xperia 5 V و Xperia 1 V بتصميم أنيق، والجهة الأمامية مغطاة بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) والإطار مصنوع من الألمنيوم، ويكمن الاختلاف الأبرز في التصميم في الكاميرات الخلفية، إذ يضم هاتف Xperia 1 V كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مرتبة رأسيًا ومحاطة بإطار بارز، أما هاتف Xperia 5 V فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وهي مرتبة أيضًا رأسيًا ومحاطة بإطار بارز.

يحتوي كلاهما على مقبس لسماعة الرأس تقليدي بمقاس 3.5 ملم، ويوجد مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي كما ستجد في كلا الهاتفين فتحة لبطاقة microSD، مما يتيح لك ذلك زيادة سعة التخزين الداخلية.

كما يتميز كلا الهاتفين بمقاومة الماء والغبار بحسب تصنيف IP65/IP68، مما يعني أنهما قادران على تحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

يتوفر هاتف Xperia 1 V بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر (Khaki Green)، والفضي (Platinum Silver)، وسيتوفر هاتف سوني Xperia 5 V بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي (Platinum Silver).

الشاشة:

يأتي هاتف سوني Xperia 5 V مع شاشة من نوع (OLED) بمقاس 6.1 بوصات وتمتاز بدقة 1080 × 2520 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف Xperia 1 V فهو يشترك في بعض المواصفات المتعلقة في الشاشة مع طراز 5 V، إذ يضم شاشة من النوع ذاته وهو (OLED) ولها معدل التحديث نفسه البالغ 120 هرتزًا، لكنها أكبر إذ تأتي بمقاس 6.5 بوصات، ودقتها أعلى وتعادل 3840 × 1644 بكسلًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتفا سوني Xperia 5 V و Xperia 1 V بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يتوفر هاتف سوني Xperia 5 V بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 128 أو 256 جيجابايت.

أما هاتف Xperia 1 V فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، وكلاهما يدعمان الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعمان الشحن بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعمان الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

ويعملان بنظام أندرويد 13، ويدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

تركز شركة سوني في إضافة الكاميرات العالية الجودة إلى هواتفها، وستلاحظ أن كلا الهاتفين يتمتعان بنظام كاميرا ممتاز يساعدك في التقاط صور رائعة وعالية الجودة.

إذ يضم Xperia 5 V كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية ذات زاوية عريضة بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية ذات زاوية فائقة العرض (ultrawide) بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR)، وهي قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويتميز Sony Xperia 5 V بوضع (Portrait) محسّن مقارنةً بطراز Xperia 1 V، وتطبيق PhotoPro مطور مع أوضاع جديدة لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 أو 120 إطارًا في الثانية، كما يحتوي أيضًا على تطبيق Video Creator جديد موجه لمنشئي المحتوى.

أما هاتف سوني Xperia 1 V فهو يحتوي على كاميرا ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.3، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وستلاحظ أن الصور الملتقطة بالعدسة الرئيسية واضحة ومفصلة، إذ تركز سوني في الحصول على مظهر طبيعي بألوان دقيقة.

يمكن لكاميرا هاتف Xperia 1 V تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي أحادية العدسة، وتأتي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR)، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

في تطبيق الكاميرا ستجد مجموعة من الأدوات التي تساعدك في ضبط إعدادات الكاميرا بحسب الصورة التي تود التقاطها، لكنك ستحتاج إلى بعض المعرفة بالتصوير الفوتوغرافي لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة منها، والتحكم في سرعة الغالق وحساسية ISO وغيرها.

ومع ذلك، إذا لم تكن على دراية بالإعدادات المناسبة، يمكنك اختيار الوضع التلقائي لجعل التطبيق يكتشف المشهد الذي تود تصويره ويختار الإعدادات المناسبة تلقائيًا.

السعر:

يُباع هاتف Xperia 1 V الجديد بسعة 256 جيجابايت بسعر 1300 دولارًا أمريكيًا ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأخضر.

وسيكون هاتف سوني Xperia 5 V متاحًا في الأسواق العالمية اعتبارًا من أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر 999 يورو، وسيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي (Platinum Silver).

أيهما تختار؟

يتميز كل من Sony Xperia 1 V و Sony Xperia 5 V بالمواصفات الأساسية نفسها. والاختلافات الرئيسية هي: حجم الشاشة ودقتها، وعدم وجود عدسة مقربة في طراز 5 V، وعدد قليل من خيارات الألوان المختلفة. لذا سيتعمد الاختيار على تفضيلاتك الشخصية فيما يتعلق بالحجم والألوان، أو على السعر إذا كنت غير مهتم بتفاصيل الكاميرا والشاشة في طراز Xperia 1 V الأعلى سعرًا، وترغب في هاتف سعره أقل.

أما إذا كنت مهتمًا في التصوير فإن هاتف Xperia 1 V هو المناسب لك، وسيمنحك تجربة استخدام إعدادات الكاميرا بطريقة مشابهة للكاميرات الاحترافية التي تصنعها سوني، ولكن في هذه الحالة عليك التفكير في السعر إذا كان مناسبًا لك أم لا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سوني Xperia 5 V و Xperia 1 V: