كيف يمكن للمعلمين استخدام ChatGPT في الفصول الدراسية؟

يجلب موسم العودة إلى المدرسة في هذا العام تحديًا جديدًا، يتمثّل في تأثير ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في طريقة التعلم والتعليم. وأصبح من الضروري بالنسبة لكل من المعلمين والطلاب، تعرّف كيفية الاستفادة من هذه الأدوات بأفضل طريقة دون التأثير سلبًا في مهارات الإبداع والتطور المعرفي والفكري.

هناك عدة طرق يمكن للمعلمين اتباعها لاستخدام ChatGPT في فصولهم الدراسية لتسهيل عملية التعليم، وتعزيز الفهم لدى الطلاب، وهذه الطرق هي:

1- تعرف أسئلة الطلبة المحتملة عن المادة التعليمية:

يمكن للمعلمين استخدام ChatGPT لإجراء محادثة افتراضية بحيث يلعب الروبوت دور الطالب، وهذا يساعد المعلمين في الاستعداد للأسئلة المحتملة من الطلبة حول المادة الدراسية، ويقلل نقاط الضعف في طريقة عرض المادة التعليمية، ويساعد المعلمين في تحسين أسلوب عرض المعلومات.

ويمكن للمعلم أن يطلب من ChatGPT تحديد نقاط الضعف في طريقة عرض الدروس أو المجالات التي تحتاج إلى المزيد من التعزيز، وهذا يمكن أن يساعد المعلمين في الاستعداد بشكل أفضل لتقديم الدرس، والتقليل من مشكلة عدم فهم الطلبة للمادة الدراسية في الفصل الدراسي.

2- إعداد الاختبارات وخطط التدريس:

يمكن للمعلمين استخدام ChatGPT كمساعد في صياغة الاختبارات وخطط التدريس للفصول الدراسية المختلفة. ويكون ذلك بمشاركة المنهج الدراسي أولاً مع ChatGPT ثم طلب إنشاء أسئلة واختبارات حول المنهج، وإنشاء خطط تدريس عالية الكفاءة.

يمكن للمعلمين أيضًا استخدام ChatGPT للتأكد من أن الأسئلة التي يكتبونها بأنفسهم شاملة ومناسبة لمستوى الطلاب. على سبيل المثال: يمكن لمعلم مادة الفيزياء أن يطلب من ChatGPT إنشاء خمسة اختبارات تتضمن أسئلة حول الدوائر الكهربائية، ثم يمكنه الاستفادة من هذه الأسئلة للحصول على أفكار جديدة وتخصيصها بما يتناسب مع مستوى الطلبة.

3- مساعدة الطلبة غير الناطقين باللغة الإنجليزية:

يتميز ChatGPT بقدرته على الكتابة بأكثر من 20 لغة، ويمكن للمعلمين الاستفادة من هذه المزية بتشجيع الطلبة غير الناطقين باللغة الإنجليزية على تعزيز قدرات المحادثة لديهم بإجراء محادثات مع الروبوت، واستخدامه لترجمة العبارات غير المفهومة، ولمساعدتهم في تحسين قدرتهم على الكتابة باللغة الإنجليزية.

4- تعليم الطلاب التفكير النقدي:

يستخدم معظم الطلاب في الوقت الحالي أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT للبحث والكتابة والترجمة وغير ذلك، لذا، يجب على المعلمين تعليم الطلاب كيفية استخدام الإنترنت وأدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وتوجيههم إلى الطريقة السليمة لاستخدام هذه الأدوات أثناء الدراسة.

ويمكن لأي معلم القيام بذلك بمساعدة ChatGPT وذلك بطلب استخدامه للأبحاث المختلفة وتذكيرهم أن الإجابات التي يقدمها ChatGPT قد لا تكون موثوقة ودقيقة دائمًا، لذا عليهم مراجعتها بدقة، والتأكد من صحة المعلومات الموجودة فيها من مصادر أخرى موثوقة، وهذا يعزز لدى الطالب مهارة التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع.