كل ما تريد معرفته عن برنامج Fuel لتدريب 100 ألف سعودي على المهارات الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية ومنصة (كورسيرا) Coursera؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني برنامج (Fuel)، وهو برنامج تدريبي مصمم لمهارات ووظائف المستقبل لتدريب 100 ألف مواطن خلال السنة الأولى من البرنامج، لاكتساب المهارات والمؤهلات اللازمة لسوق العمل والتطوير المهني.

سيُنفذ هذا البرنامج من خلال الأكاديمية الرقمية السعودية، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الرقمي بالمملكة.

نبذة عن برنامج Fuel:

يتضمن برنامج (Fuel) أكثر من 200 دورة تدريبية مجانية تُقدم بمستويات متعددة بالتعاون مع منصة (كورسيرا) Coursera، ومنصة (FutureX) السعودية، بهدف تطوير القدرات الوطنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار والفضاء.

دورات تدريبية تفتح لك آفاق من المهارات عبر أكثر من 200 دورة تدريبية في قطاعات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار والفضاء

برنامج #FUEL يستهدف تدريب أكثر من 100 ألف مواطن في سنته الأولى اغتنم فرصتك وسجل في #FUEL الآن!https://t.co/C881jQEcQw#قدراتك_مستقبلنا#مهارات_المستقبل pic.twitter.com/P1raM9pkhY — الأكاديمية السعودية الرقمية (@SdaAcademy) August 29, 2023

الفرص التدريبية في هذا البرنامج متاحة للسعوديين فقط من عمر 18 عامًا وما فوق، ويشمل أيضًا الطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل، والموظفين المتطلعين إلى تحسين المهارات في المجالات التقنية.

وسيعمل البرنامج على إقامة جسور بين المواهب السعودية وأصحاب العمل المحتملين، حيث سيُزود المشاركين بالمهارات التي يحتاجونها للانخراط في سوق العمل، بما ينمي الاقتصاد الرقمي، ويدعم رحلة التحول الرقمي.

مسارات البرنامج:

يتألف البرنامج من 42 مسارًا تعليميًا منسقًا عبر مجالات عمل رئيسية، منها: علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والمبيعات والتسويق الإلكتروني، والفضاء والملاحة الجوية والابتكار، وغيرها الكثير.

وتعتمد مدة التدريب على مجال الدورات التدريبية والمحتوى التدريبي، وتتراوح الفترة بين 14 و16 أسبوعًا، كما يمكنك الوصول إلى الدورات التدريبية في أي وقت حتى بعد الانتهاء منها.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي رسوم على التسجيل في الدورات التدريبية، حيث إن تكاليف البرنامج مدعومة بالكامل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ما المجالات التدريبية التي يستهدفها البرنامج؟

يقدم البرنامج دورات تدريبية في التخصصات التي يبحث عنها سوق العمل الحديث، ومنها:

علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

البرمجيات والتطبيقات.

المبيعات والتسويق الإلكتروني.

الفضاء والملاحة الجوية، الابتكار.

الاتصالات.

تكنولوجيا وحلول السيارات ذاتية القيادة.

دعم البنية التحتية.

الاقتصاد الرقمي.

البحث والتطوير.

المهارات الشخصية.

ما أهداف برنامج Fuel؟

يهدف برنامج (Fuel) إلى تعزيز القدرات الرقمية في جميع أنحاء المملكة.

تعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية.

دعم قطاعات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار والفضاء.

لماذا برنامج Fuel؟

منصة وطنية تقدم أحدث الدورات التدريبية.

تقديم مسارات تدريبية في مجالات متنوعة.

تنقسم المسارات التدريبية لثلاثة مستويات تدريبية: (مبتدئ، متوسط، متقدم).

سهولة الوصول إلى الدورات التدريبية في أي وقت وفي أي مكان.

يمكنك إتمام الدورات التدريبية بأي وقت دون الارتباط بجدول محدد.

الحصول على شهادات معتمدة من الأكاديمية السعودية الرقمية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومنصة كورسيرا.

كيف تسجّل في برنامج Fuel؟

انتقل إلى صفحة التسجيل في البرنامج عبر هذا الرابط.

انقر على خيار التسجيل الآن.

سجل دخولك عبر بوابة النفاذ الوطني، ثم أكمل تعبئة بياناتك.

بمجرد الانتهاء من التسجيل ستصلك رسالة شكر، وبعدها يمكنك استعراض الدورات التدريبية في حال تم قبولك.