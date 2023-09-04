فولكس فاجن تروج لنسخة كهربائية من سيارتها GTI

تتخذ شركة فولكس فاجن خطوة جديدة في عالم السيارات الكهربائية من خلال بناء سيارة كهربائية تحمل اسم GTI، حيث كشفت الشركة خلال معرض السيارات في ميونيخ عن السيارة النموذجية ID.GTI، التي من المقرر أن تتبعها نسخة إنتاجية.

وتمثل ID.GTI نسخة مطورة من ID.2 العادية التي استعرضتها فولكس فاجن في وقت سابق من هذا العام مع السيارة النموذجية ID.2all.

وتشترك ID.GTI في الهيكل الأساسي للسيارة نفسه مثل ID.2 وتعتمد على منصة MEB Entry الجديدة للشركة، وهي نسخة أشد صغرًا وبساطة من معمارية MEB الحالية، التي تستخدم الدفع الأمامي بدلًا من الدفع الخلفي.

ولم تصدر فولكس فاجن أي أرقام بخصوص سيارة ID.GTI، ولكن من المفترض أن تتمتع بقدرة 223 حصانًا على الأقل كانت قد وعدت بها سيارة ID.2 ذات المواصفات العليا.

ومثل سيارة GTI الحالية العاملة بالوقود، تحصل سيارة ID.GTI على ترس تفاضلي محدود الانزلاق يُتحكم فيه إلكترونيًا لمساعدتها في تغيير سلوكها عبر الأوضاع الديناميكية القابلة للتحويل.

كما أنها تحتوي على نظام صوتي مقلد قادر على إنتاج أصوات سيارات GTI التاريخية، من ذلك نسخة Mk 1 الأصلية لعام 1976 ونسخة Mk 2 ذات الستة عشر صمامًا لعام 1986.

ومن المتوقع أن تستخدم ID.GTI حزمة بطارية ID.2 الكبرى بقدرة 56 كيلوواط ساعي بدلًا من حزمة البطارية الصغرى بقدرة 38 كيلوواط ساعي.

وقالت فولكس فاجن سابقًا: “تدعم الحزمة الكبرى الشحن السريع بالتيار المستمر بسرعات تصل إلى 125 كيلوواط، ويكون لها مدى يصل إلى 450 كم”.

ولم توضح الشركة إذا كانت تعتزم إضافة محدد للسرعة في سيارة ID.GTI، حيث تقيد فولكس فاجن السرعة في سيارة ID.3 بنحو 160 كم في الساعة، وأشارت إلى أنها تفعل الشيء نفسه مع ID.2.

وتأتي ID.GTI بحجم أصغر من الحجم الحالي لسيارة GTI، حيث يبلغ طولها 161.6 بوصة مع قاعدة عجلات بقياس 102.4 بوصة، وهي أقرب في الحجم إلى سيارة Polo بدلًا من الجيل الحالي من Golf.

وتَعِد فولكس فاجن بأن المسافة القصيرة وعدم وجود محرك احتراق داخلي في المقدمة سيوفران مساحة ركاب مماثلة لسيارة GTI العاملة بالوقود.

وأصدرت شركة فولكس فاجن تصميمات للمقصورة تظهر عجلة قيادة رياضية مربعة الشكل ونظامًا أحمر للألوان، بالإضافة إلى شعاري Stop و Fast Forward على دواسات الفرامل والوقود.

وتُظهر الصور أيضًا مقاعد رياضية من قماش الترتان، ونظام تحديد القيادة، مع القدرة على تحويل شاشة العدادات الرقمية بقياس 10.9 بوصات إلى نسخة من مجموعة أدوات وعدادات Mk 2 ذات الستة عشر صمامًا لعام 1986.

وتوجد شاشة بقياس 12.9 بوصة في وسط لوحة القيادة لنظام المعلومات والترفيه، وكما هو الحال مع الإصدارات المحسنة من طرازات ID ذات الحجم الأكبر، تعيد فولكس فاجن عناصر التحكم المنفصلة في درجة الحرارة ومستوى الصوت بدلًا من إدماجها في الجزء السفلي من شاشة اللمس.

وتحتوي السيارة أيضًا على شاشة رأسية تعرض بيانات الأداء والمعلومات، مثل السرعات وتخطيط المسار، لكل من السائق والراكب الأمامي.