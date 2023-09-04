سامسونج تقترب من إطلاق أرخص هواتفها الذكية للعام الجاري

تحضر سامسونج للكشف عن هاتف جديد سيكون الأرخص ثمنًا بين هواتفها من الفئة الاقتصادية، وهو هاتف جالاكسي A05 المنتظر.

وحصل الهاتف على العديد من التراخيص من المؤسسات المتخصصة والجهات التنظيمية المعنية، وهي خطوة روتينية عادةً ما تسبق الإعلان الرسمي.

ورُصد الهاتف حديثًا في قاعدة بيانات الأجهزة في متجر جوجل بلاي، وأظهرت مواصفاته تحسنًا واضحًا على مستوى المعالج.

ومن المنتظر أن يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A05 بمعالج هليو G85 من ميدياتيك، وهو معالج ثماني النواة يضم نواتين بمعمارية Cortex-A75 بتردد يصل إلى 2 جيجاهرتز، في حين تعمل باقي الأنوية بمعمارية Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز.

وللمقارنة، فإن هاتف سامسونج جالاكسي A04 الحالي يعمل بمعالج هليو P35 من ميدياتيك أيضًا، إلا أنه يحتوي فقط على ثمانية أنوية موفرة للطاقة بمعمارية Cortex-A55، ما يعني أن الإصدار الجديد من الهاتف سيقدم أداءً أفضل.

وبالرغم من التحسينات التي تطال المعالج في هاتف جالاكسي A05، إلا أنه سيفتقد إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو أمر يمكن قبوله بالنظر إلى الفئة السعرية للهاتف.

وتشمل بقية المواصفات وجود شاشة ذات قياس 6.5 إنشات من نوع LCD بدقة HD ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، ومستشعر بصمات في جانب الهاتف، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن مرفق سريع نسبيًا قد تصل قوته إلى 15 واطًا، كما يتوقع أن يحمل واجهة One UI 5.1 المبنية على نظام تشغيل أندرويد 13.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية عن هاتف جالاكسي A05 خلال الأسابيع القليلة القادمة بسعر قد يبدأ من نحو مئة دولارٍ أمريكي فقط.