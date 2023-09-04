سامسونج تجلب الذكاء الاصطناعي إلى بيكسبي

كشفت شركة سامسونج أنها تطور شريحة وحدة معالجة عصبونية جديدة للأجهزة المنزلية المتميزة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لكي تعمل بطاقة منخفضة للغاية

وتتبنى شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدها الصوتي بيكسبي، وذلك بهدف صنع أجهزة منزلية أكثر ذكاءً.

وترتبط الأجهزة المنزلية العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتصورها سامسونج بشكل وثيق مع بعضها بعضًا، وتتخذ القرارات الأفضل للمستخدمين من خلال تحليل البيئة المحيطة ودراسة أنماط المستخدم.

وقالت يو مي يونج، نائبة رئيس الشركة المسؤولة عن قسم الأجهزة المنزلية في سامسونج: “نواصل تحسين أجهزتنا من خلال البحث والتطوير المستمر لتوفير تجارب المستخدم المخصصة والأمثل”.

وتُستخدم الكثير من الأجهزة المنزلية لفترات طويلة، ويعمل بعضها بشكل مستمر، مثل الثلاجات، ويحتاج تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي عبر هذه الأجهزة للكثير من الطاقة.

وإدراكًا لذلك، أشارت سامسونج إلى تطويرها لمجموعة الرقائق بحيث يكون استهلاكها للطاقة منخفضًا للغاية، ولكي تعمل بشكل مستمر بأقل من 0.1 واط من الطاقة.

وقالت يونج: “نستعد لتسويق شريحة مثالية للتشغيل لمدة أربع وعشرين ساعة، ونعتمد اعتبارًا من العام المقبل مثل هذه المجموعات من الشرائح في منتجاتنا”.

وبفضل مجموعة الشرائح المتصورة ودعم تقنية الذكاء الاصطناعي، تُحسن سامسونج أجهزتها المنزلية لتقليل المشاكل الناتجة عند أداء الأعمال المنزلية والطهي.

وعلى سبيل المثال، لن تقتصر قدرة ثلاجات سامسونج على تحديد المكونات الغذائية المخزنة بداخلها فحسب، بل توجه المستخدم أيضًا إلى استهلاكها قبل أن تفسد. كما تقترح ثلاجات سامسونج على المستخدمين تجربة الوصفات وفقًا للمكونات المتوفرة.

وتجلب الشركة اعتبارًا من العام المقبل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى بيكسبي، مساعدها الصوتي الموجود في عدد من الأدوات الاستهلاكية للشركة، من ذلك أجهزة جالاكسي.

ويؤدي بيكسبي وظائفه بشكل جيد، ولكنه غير قادر في الوقت الحالي على إجراء محادثة طبيعية مع المستخدمين.

وأوضحت يونج أن بيكسبي المعزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن يكون قادرًا على فهم اللغة المنطوقة بشكل طبيعي، وكذلك تذكر المحادثات السابقة التي أجراها مع المستخدمين لمواصلة الحوار.

ومن المفترض الإعلان لاحقًا عن الوظائف التفصيلية، ولكن يونج قدمت أمثلة على كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي التوليدي لتجربة المستخدم. وقالت يونج: “يصبح بإمكان المستخدمين طلب صورة خلفية تتناسب مع طقس اليوم وحالة المستخدم المزاجية عبر شاشة ثلاجة Family Hub”.

ووفقًا ليونج، فإن جميع أجهزة سامسونج الإلكترونية مدعومة بنظام تايزن، وهو نظام تشغيل ويب مفتوح المصدر قائم على لينكس، وهناك أكثر من 15 مليون جهاز متصل عبر تايزن.