تطبيقات تساعدك في الاسترخاء والتخلص من التوتر أثناء السفر

يمكن للمقاعد الضيقة والرحلات المزدحمة والاضطرابات الصحية غير المتوقعة أن تجعل المسافرين على متن الطائرة يشعرون بالإرهاق والتوتر والضغط. لذا لا بد من البحث عن أدوات أو تطبيقات تساعد في تخفيف حدة تلك المشكلات، ومع تطور التكنولوجيا أصبح هناك تطبيقات مخصصة لكل شيء تقريبًا، ومنها: المساعدة في الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق أثناء السفر بالطائرة.

فإذا كنت تفكر في السفر قريبًا، تعرف التطبيقات التي تساعدك في الاسترخاء والتخلص من التوتر خلال رحتلك، ومنها ما يلي:

1- تطبيق SimpliFly:

إذا كنت تشعر بالتوتر أثناء الطيران، فهناك بعض التطبيقات المصممة للمساعدة في تقليل هذا النوع من التوتر، ومنها: تطبيق SimpliFly الذي يوفر مادة تعليمية حول الطائرات والسفر الجوي بشكل عام.

يقدم هذا التطبيق مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تشرح سبب كون الطائرات عمومًا وسيلة نقل آمنة. مع تقديم تذكيرات بأن مئات الآلاف من الأشخاص يسافرون بأمان بالطائرات كل يوم.

تطبيق SimpliFly مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Oak – Meditation & Breathing:

إذا كنت تشعر بالتوتر أثناء الطيران، فقد يساعدك التنفس المنتظم أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة في التخلص من هذا التوتر، وهذا ما يقدمه تطبيق (Oak – Meditation & Breathing) من خلال تقديم تمارين التنفس البسيطة التي يمكن إجراؤها بسهولة أثناء التنقل.



إذ يتضمن هذا التطبيق البسيط جلسات للتنفس مختلفة قابلة للتخصيص يمكنك تجربتها أثناء السفر على متن الطائرة للاسترخاء وتقليل التوتر والقلق. ويمكنك تخصيص هذه الجلسات بتحديد المدة وأصوات الخلفية وأصوات المنبه للدلالة على بداية الجلسة ونهايتها.

تطبيق Oak – Meditation & Breathing مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Sleepiest: Sleep Meditations:

يُعد النوم خلال الرحلة الجوية من أفضل الطرق لتجنب القلق والتوتر في الطائرة. ويحتوي تطبيق Sleepiest على أكثر من 440 قصة مهدئة قبل النوم، وأصوات مريحة تساعد في النوم. وحتى لو لم تكن قادرًا على النوم أثناء الطيران، سيساعدك هذا التطبيق في التخلص من القلق والتوتر.

في قسم Library ستجد العديد من المقاطع الصوتية الهادئة والقصص، ويتوفر خيار لفرز القصص حسب الراوي إذا كان صوت معين يساعدك في الاسترخاء بشكل أفضل من غيره. ويتضمن قسم المقاطع الصوتية موسيقى تساعد في الاسترخاء وأصوات طبيعية.

في شاشة Create، يمكنك مزج أكثر من 90 صوتًا متوفرًا في التطبيق لإنشاء مقطع صوتي مهدئ مخصص لك. وستشعر بالمتعة عند اختبار أصوات مختلفة تتضمن صوت المطر وبعض الحيوانات لإنشاء مقطع صوتي مميز، على سبيل المثال: يمكنك تجربة المزج بين أصوات البحر وأصوات العصافير.

تطبيق Sleepiest: Sleep Meditations مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Barnes & Noble NOOK:

يساعد الاستماع إلى الكتب الصوتية ومشاهدة الأفلام الوثائقية في الاسترخاء وتقليل التوتر أثناء السفر بالطائرة، وهناك الكثير من التطبيقات التي توفر كتب صوتية متنوعة يمكنك الإستماع إليها في رحلتك القادمة.

ومن هذه التطبيقات، تطبيق Barnes & Noble NOOK الذي يوفر مكتبة واسعة من الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية للاستمتاع بمحتوى رقمي متنوع. إذ يضم هذا التطبيق أكثر من أربعة ملايين كتاب إلكتروني وروايات مصورة ومجلات وأكثر من 300000 كتاب صوتي، ويَعد التطبيق بتجربة قراءة واستماع غنية وغامرة.

تطبيق Barnes & Noble NOOK مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.