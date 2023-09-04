مع اقتراب إطلاق تحديث ويندوز 11 الكبير .. إليك أهم 3 مزايا

أصبح تحديث عام 2023 من نظام التشغيل ويندوز 11 المسمى Windows 11 23H2 المرتقب قاب قوسين أو أدنى، وقد أصدرت مايكروسوفت أفضل ميزاتها للمختبرين في القناة التجريبية Beta Channel.

فمن مساعد الذكاء الاصطناعي الثوري إلى مستكشف الملفات الحديث، وتقرير الطاقة المتعمق، يَعِد التحديث بعدد لا يحصى من التحسينات. وفيما يلي تفصيل لأهم ثلاث ميزات لفتت الانتباه:

(ويندوز كوبايلت): مساعد الذكاء الاصطناعي الموحد في الحواسيب الشخصية

مع سعي مايكروسوفت إلى إدماج الذكاء الاصطناعي أكثر في منظومتها، يُنتظر لنظام ويندوز 11 أن يقدم (ويندوز كوبايلت) Windows Copilot، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يُوحِّد روبوت الدردشة (بينج شات) Bing Chat والإضافات الأخرى.

ويهدف (كوبايلت)، الذي يمكن الوصول إليه بسهولة عبر شريط جانبي على شريط المهام، إلى إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

وصُمم هذا المساعد لتوجيه المستخدمين خلال مجموعة متنوعة من المهام، والإجابة عن الاستفسارات، وحتى المساعدة في خطط السفر، كل ذلك دون مغادرة سطح المكتب.

ومع أن هذه الميزة تبدو واعدة، تشير المراجعات الأولية إلى أن برنامج (كوبايلت) قد لا يكون متكاملًا بالسلاسة التي يرجوها المستخدمون.

وتشير الشكاوى حول الأداء البطيء وسوء الفهم العرضي في تفسير نية المستخدمين إلى أنه لدى مايكروسوفت بعض الأخطاء التي يجب حلها لهذه الميزة الرائدة.

تجربة مستكشف الملفات الحديثة

يوفر تحديث ويندوز 11 المرتقب أيضًا واجهة أنيقة وحديثة لمستكشف الملفات File Explorer، مصممة باستخدام ما يُسمى بواجهة WinUI، وتدعمها حزمة تطوير البرامج لتطبيقات ويندوز Windows App SKD. ويهدف هذا المظهر الجديد إلى جعل التنقل في جهاز الحاسوب الخاص بك أسهل وأكثر بداهةً من السابق.

ويعرض الرف الدائري الملفات الموصى بها لمستخدمي Azure Active Directory، وقد تلقت مجلدات الوصول السريع والأقسام الحديثة ترقيات جمالية.

وقد أُدمجت الآن حالة المزامنة ونشرات الحصة النسبية لمستخدمي خدمة التخزين السحابي (ون درايف) OneDrive في شريط العناوين، مما يجعل إدارة التخزين السحابي أمرًا سهلًا.

وتضيف مايكروسوفت أيضًا جزء متجددًا للتفاصيل يسمح بالتعاون الأسهل والوصول إلى معلومات الملف دون فتح الملفات. وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز الإنتاجية مع الحفاظ على تجربة المستخدم سلسة وفعالة.

تقرير الطاقة الشامل للاستخدام الفعال للطاقة

بالنسبة لأولئك المهتمين باستخدام الطاقة أو طول عمر البطارية، يتضمن تحديث Windows 11 23H2 ميزة تقرير الطاقة المتعمق.

ويوفر هذا بيانات في الوقت الفعلي عن استهلاك الطاقة بجهازك، مقسمة إياها على فترات تتراوح من آخر 24 ساعة إلى الأسبوع الماضي.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ميزة «استخدام البطارية لكل تطبيق»، التي تمكن المستخدمين من مراقبة استهلاك الطاقة على أساس كل تطبيق على حدة.

ويمكن للمستخدمين اختيار رؤية (الاستخدام الإجمالي) Total usage للحصول على صورة كاملة، أو رؤية خيار (قيد الاستخدام) In use و(الخلفية) Background للتمييز بين الاستهلاك النشط والسلبي.

وقد تكون هذه الإضافة الجديدة لا تقدر بثمن بالنسبة لأولئك الذين يريدون زيادة أداء أجهزتهم إلى الحد الأقصى مع تقليل استخدام الطاقة.