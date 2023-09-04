أودي تكشف عن سيارتها الكهربائية Q6 E-Tron

كشفت شركة أودي عن الجزء الداخلي من سيارتها Q6 e-tron لعام 2025، وهي السيارة الكهربائية الأولى للعلامة التجارية المبنية بالاعتماد على المعمارية الجديدة PPE.

ويحدد هذا النموذج أسلوب مستقبل أودي، حيث تتطلع الشركة إلى تمييز سياراتها المستقبلية بشاشات فعلية بدلًا من لوحة القيادة، من بين محتوى آخر يركز على التكنولوجيا.

وتعد Q6 e-tron المثال الأحدث على الاتجاه الذي تتجه إليه المقصورة الداخلية للسيارات الجديدة، حيث تحتوي على ثلاث شاشات تواجه ركابها تسمى المسرح الرقمي.

وتمتد الشاشات الثلاث من جانب السائق إلى الراكب الأمامي، مع كل شاشة بحجم وميزات مختلفة، حيث يحصل السائق على شاشتين موضوعتين داخل مركز قائم بذاته ينحني بلطف على كلا الجانبين.

وتوجد شاشة بقياس 11.9 بوصة مخصصة لمجموعة العدادات ومعلومات السيارة الأخرى مباشرة أمام السائق، وتتصل بشاشة المعلومات والترفيه العاملة باللمس بقياس 14.5 بوصة الممتدة إلى ما وراء الجانب الأيمن من عجلة القيادة، وتتموضع الشاشتان تحت إطار منحني واحد تبرزه الإضاءة المحيطة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك شاشة أخرى تعمل باللمس بقياس 10.9 بوصة مخصصة لراكب المقعد الأمامي للتحكم في الصوت والملاحة، إلى جانب القدرة على مشاهدة الأفلام أثناء القيادة، وتأتي شاشة الراكب أيضًا مع وضع الخصوصية الذي يمنع السائق من رؤية محتوياتها، وفقًا لأنظمة السلامة.

وتقدم أودي مع Q6 e-tron، برنامجًا جديدًا للمعلومات والترفيه يعتمد على نظام أندرويد، الذي يوفر ما تسميه الشركة المساعد الصوتي الذاتي التعلم.

وكما هو الحال مع نظام MBUX من مرسيدس، يمكن لمستخدمي Q6 e-tron استدعاء الذكاء الاصطناعي من خلال قول مرحبًا أودي.

ومن غير معروف المدى الكامل لمجموعة مهارات المساعد الصوتي، ولكن أودي تدعي أنه يستطيع فعل كل شيء، بدءًا من معرفة تفضيلات السائق ووصولًا لتقديم الاقتراحات.

وترتقي أودي بالتكنولوجيا الداخلية للسيارة إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال الشاشة الأمامية الاختيارية للواقع المعزز. وعندما تنعكس سرعة السيارة أو اتجاهات الملاحة أو إشارات المرور على الزجاج الأمامي، فإن صورها تميل للأمام لخلق الانطباع بأنها تطفو أمام السيارة.

وتدعي أودي أن هذا يساعد في تقليل عوامل التشتيت، خاصة في مواقف الرؤية المنخفضة. وتعتبر الإضاءة المحيطة ميزة داخلية أخرى تنتشر بين السيارات الجديدة، وتوفر Q6 e-tron ألوانًا قابلة للتخصيص.

كما تحتوي السيارة أيضًا على عناصر إضاءة تفاعلية، مثل الترحيب بالسائق وتنبيه الأشخاص عند قفل السيارة وفتحها، وتشمل الميزات الأخرى محاكاة إشارات الانعطاف وتصور مستويات شحن السيارة الكهربائية. وتشبه الأبعاد الخارجية لسيارة Q6 e-tron لعام 2025 أبعاد سيارة Q5 SUV العاملة بالوقود.

وفي حين أن أودي لم تصدر بعد القياسات الداخلية الكاملة لسيارة Q6 e-tron، إلا أنها كشفت عن مساحة التخزين في السيارة الكهربائية، حيث هناك 19 قدمًا مكعبًا خلف الصف الثاني. وفي حال طي مقاعد الصف الثاني بشكل مسطح، فإن المساحة تزيد إلى 54 قدمًا مكعبًا.

وزودت الشركة السيارة بعجلة قيادة مربعة الشكل، وهي مسطحة من الأعلى والأسفل وتستضيف مجموعة من أدوات التحكم الحساسة للمس. وتحتوي الأبواب على لوحة بلاستيكية من أدوات التحكم السعوية للأقفال والأضواء والمرايا وإعدادات ذاكرة المقاعد.