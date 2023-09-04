أوبو تطلق سرًا هاتفها الأحدث Oppo A38 في الإمارات

أدرجت شركة أوبو اليوم الاثنين هاتفها الذكي الجديد (أوبو أي38) Oppo A38 في موقعها الرسمي الخاص بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد ظهوره الأسبوع الماضي.

ويقدم (أوبو أي38)، الذي يزن 190 جرامًا ويأتي بسماكة 8.16 ملم، ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 4 إكس) LPDDR4x بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (إي إم إم سي 5.1) EMMC5.1 بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) micoSD.

ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بمقاس 6.56 بوصات وبدقة 1,612×720 بكسلًا مع معدل تردد قدره 90 هرتزًا.

ويقدم (أوبو أي38) كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، أما الكاميرا الأخرى فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويحتوي هاتف أوبو الجديد شريحة ثمانية النوى من نوع (ميدياتك هيلو جي85) MediaTek Helio G85 التي تعمل بتردد 2.0 جيجاهرتز، كما يحتوي على وحدة معالجة الرسومات (مالي جي52 إم سي2) Mali G52 MC2.

ويمتاز (أوبو أي38) ببطاريته التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 19.55 واطًا. ويأتي الهاتف مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.3 وتقنية (واي فاي 5)، وشبكات الجيل الرابع LTE، وهو يأتي مع منفذ (يو إس بي-سي)، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن.

ويتوفر هاتف أوبو الجديد في الإمارات العربية المتحدة باللونين الذهبي والأسود، ولا معلومات حاليًا عن السعر وموعد الإطلاق.