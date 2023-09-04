أبرز التطبيقات لمساعدتك في تقليل استخدام هاتفك 

تعد الهواتف الذكية من أفضل التطورات التكنولوجية في هذا العصر، لكن معظم الناس يقضون الكثير من الوقت في استخدام هواتفهم دون الحصول على فائدة كبيرة، إذ إن معظمهم يقضون الوقت في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديوهات التي غالبًا تكون بلا فائدة، مع أن العديد منهم يقرؤون الأخبار ويتعلمون موضوعات جديدة وغير ذلك.

فإذا كنت ممن يقضون معظم وقتهم في استخدام الهاتف للتسلية فقط مما يخفض إنتاجيتك في العمل، ويتسبب في ضياع وقتك، فيمكنك الاستفادة من التطبيقات التالية التي تتيح لك تتبع الوقت الذي تقضيه في استخدام هاتفك، ومساعدتك في تقليص هذا الوقت بطرق مختلفة:

1- تطبيق Forest:

Forest هو تطبيق يعمل بطريقة مشابهة للألعاب، والفكرة الأساسية هي أن تزرع بذرة افتراضية داخل التطبيق في بداية يومك، وخلال النهار، تبدأ البذرة بالنمو إلى شجرة. ولكن إذا تركت التطبيق لتصفح حسابك في فيسبوك أو أي تطبيق آخر يحفز على المماطلة وإضاعة الوقت، فستبدأ الشجرة بالموت. وإذا قضيت الكثير من الوقت خارج التطبيق، ستموت تمامًا، مما يجبرك على البدء من جديد.

وفيما يتعلق بالتطبيقات المفيدة التي تستخدمها لعملك أو دراستك فيمكنك إدارجها ضمن قائمة مخصصة، حتى تتمكن من استخدامها دون التأثير في نمو الشجرة.

تطبيق Forest مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق SPACE:

يساعد SPACE في تتبع استخدام الهاتف، مما يساعدك في تعرف التطبيقات التي تقضي معظم وقتك في استخدامها، ويمكنك بعد ذلك البدء بتحسين عاداتك للاستفادة من وقتك وتعزيز إنتاجيتك.

يوفر هذا التطبيق أيضًا خيارًا لإضافة الأهداف الشخصية، ويمكن أن تكون هذه الأهداف تخصيص وقت محدد لاستخدام الهاتف أو حظر تطبيقات معينة في أوقات معينة من اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع تقدمك نحو تحقيق هذه الأهداف لتعرف الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

تطبيق SPACE مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق one sec:

one sec هو تطبيق لتعزيز الإنتاجية يهدف إلى مساعدتك في تقليل وقت استخدام الهاتف. إذ يمكنك إضافة التطبيقات التي تسبب التشتت والإلهاء إلى قائمة التطبيقات المحظورة داخل التطبيق، وكلما قررت استخدام واحد من تلك التطبيقات، يذكرك تطبيق one sec بأخذ نفس عميق لفترة بسيطة، مما يتيح لك التفكير قليلًا بعدها ستقرر إذا كنت بحاجة حقًا إلى فتح هذا التطبيق في ذلك الوقت أم لا.

تساعد هذه التقنية في ضبط النفس في مواقف متعددة، وقد تساعد في تحسين الحالة النفسية وتقليل التوتر والانفعال.

تطبيق one sec مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق AppBlock:

يحظر AppBlock التطبيقات المشتتة للانتباه في هاتفك، وعند إعداده، يستورد الإحصائيات الخاصة باستخدام التطبيقات من هاتفك لمعرفة ما يجب حظره تلقائيًا. وبعد الإعداد الأولي، يمكنك إعادة ضبط الإعدادات في AppBlock وإضافة المزيد من التطبيقات إلى قائمة الحظر أو إزالة بعضها.

يتيح لك هذا التطبيق أيضًا تحديد الحدود الزمنية لحظر التطبيقات، ويمكنك تحديد أوقات إزالة الحظر بالتزامن مع أوقات انتهاء ساعات العمل، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى حظر التطبيقات، يمكنه أيضًا حظر رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات والتذكيرات التي قد تجعلك تمسك هاتفك باستمرار.

تطبيق AppBlock مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق OffScreen:

OffScreen هو تطبيق يتضمن واجهة سهلة الاستخدام، ويحتوي على العديد من المزايا التي تساعدك في ضبط الوقت الذي تقضيه في استخدام الهاتف.

أهم مزية يقدمها هي تتبع وقت الشاشة مما يساعدك في تعرف عاداتك المتعلقة باستخدام الهاتف، وتقليل وقت استخدامه لتعزيز الإنتاجية والتركيز أكثر في عملك أو دراستك.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على مزية تساعدك في تعرف الأوقات التي تُمسك فيها هاتفك ومدة استخدامه في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على بعض الإحصائيات المفيدة حول سلوكك وعاداتك حتى تتمكن من التعلم منها وإجراء التحسينات فيها.

تطبيق OffScreen مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.