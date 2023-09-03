هاتف سوني Xperia 5 V الجديد.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة سوني (Sony) قبل يومين هاتفها الرائد الأحدث (Xperia 5 V) الذي يأتي مع عدد من التحسينات مقارنةً بالطراز السابق (Xperia 5 IV)، إذ يأتي بنظام مُحسّن للكاميرا بدون وحدة تصوير العمق، ولكنه يكتسب مستشعرًا رئيسًا أكبر بكثير، ويعمل بمعالج أقوى وهو من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سوني Xperia 5 V الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف سوني Xperia 5 V بتصميم بسيط وخفيف الوزن، وهو مغطى من الجهة الأمامية بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) وإطاره مصنوع من الألمنيوم. ويضم مكبرات صوت استريو محسنة، بالإضافة إلى وجود مقبس سماعةرأس تقليدي بمقاس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD لزيادة سعة ذاكرة التخزين.

يتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP65/IP68، مما يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

أما فيما يتعلق بالشاشة، فيأتي هاتف سوني Xperia 5 V مع شاشة من نوع (OLED) بمقاس 6.1 بوصات وتمتاز بدقة 1080 × 2520 بكسل، وبكثافة تبلغ 449 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سوني Xperia 5 V بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر هاتف سوني Xperia 5 V بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

تشتهر سوني بكاميراتها العالية الجودة، لذا فإن هاتف Xperia 5 V يأتي مع نظام كاميرا ممتاز، إذ يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية ذات زاوية عريضة بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية ذات زاوية فائقة العرض (ultrawide) بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR)، وهي قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يتميز Sony Xperia 5 V بوضع (Portrait) محسّن مقارنةً بطراز Xperia 1 V، وتطبيق PhotoPro مطور مع أوضاع جديدة لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 أو 120 إطارًا في الثانية، كما يحتوي أيضًا على تطبيق Video Creator جديد موجه لمنشئي المحتوى.

السعر:

سيكون هاتف سوني Xperia 5 V متاحًا في الأسواق العالمية اعتبارًا من أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر 999 يورو، وسيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي (Platinum Silver).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Sony Xperia 5 V: