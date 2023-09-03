مقارنة بين سماعتي Pixel buds pro و Sony linkbuds S

تُعد كل من سماعتي Pixel Buds Pro من جوجل، و Linkbuds S من سوني من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية التي تُباع بسعر يقارب 200 دولار. إذ تتميز كلتا السماعتين بالتصميم الأنيق، والراحة في الأذن، وتوفران صوتًا واضحًا ونقيًا، وتدعمان مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وتعملان بسلاسة مع أجهزة أندرويد.

فإذا كنت تمتلك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، وتفكر في شراء سماعة أذن لاسلكية عالية الجودة، فيمكنك التفكير في سماعة Pixel buds pro أو سماعة Sony linkbuds S وستساعدك المقارنة التالية بينهما في اختيار الأنسب لك:

التصميم:

تتمتع سماعة Pixel buds pro بتصميم أنيق، ولهما غطاء ملون يظهر فوق جسم السماعة الذي يأتي باللون الأسود، وتأتي مع علبة شحن تشبه كبسولة دواء، وتتميز هذه السماعة بأنها مريحة وتبقى ثابتة في الأذن، وهي خفيفة الوزن، إذ تزن 6.2 جرامات.

تتوفر سماعات Pixel buds pro بأربعة ألوان مختلفة، وهي: الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي،، ويكون جسم السماعة أسود لكن الغطاء الخارجي ملون، ويظهر عليه شعار شركة جوجل (G).

تأتي سماعة Sony Linkbuds S بتصميم مستدير أيضًا ولكنها تبدو مختلفة تمامًا، وهي متوفرة بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأبيض والأزرق، وتبدو مشابهة إلى حد ما لطراز XM4 لكنها أصغر وأخف بكثير فهي تزن 4.8 جرامات فقط لكل سماعة.

تتمتع كلتا السماعتين بتصنيف IPX4 لمقاومة العرق، لكن لا يمكن اعتبارهما من أفضل سماعات الأذن للتمرين.

تأتي سماعات جوجل Pixel buds pro مع سدادات أذن بثلاثة مقاسات مختلفة لاختيار المقاس الأنسب لحجم أذنك، أما سماعات Sony Linkbuds S فهي تأتي مع أربعة مقاسات من سدادات الأذن.

أدوات التحكم باللمس:

حافظت جوجل على أدوات التحكم باللمس نفسها في Pixel Buds Pro مثل الطراز السابق. وتشمل: النقرة الواحدة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت، ونقرتان للتقدم إلى الأمام، وثلاث نقرات للتراجع للخلف. وتدعم أيضًا حركة التمرير السريع، إذ يمكنك تمرير إصبعك للخلف أو للأمام على شعار G للتحكم في مستوى الصوت، ويمكنك الضغط لفترة طويلة على الشعار للتبديل بين وضعي الشفافية وإلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

أما بالنسبة إلى سماعة سوني Linkbuds S فإن عناصر التحكم باللمس أكثر تعقيدًا قليلاً، فهي مقسمة بين سماعتي الأذن اليسرى واليمنى.

وكلتا السماعتين تدعمان مساعد جوجل الصوتي لكن الاستجابة في سماعات Pixel Buds Pro أفضل.

جودة الصوت وإلغاء الضوضاء:

تتمتع كلتا السماعتين بصوت واضح وعالي الجودة أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة وعند إجراء المكالمات، وتدعم كلتا السماعتين مزية إلغاء الضوضاء النشيطة التي تحسّن تجربة الاستماع بحجب الأصوات المزعجة المحيطة بك، وتحسين وضوح الصوت الخارج من السماعات.

يمكن لسماعات جوجل قمع الضوضاء المنخفضة التردد، ولكن الأصوات العالية جدًا لا تُحجب بشكل تام، وقد تتمكن من سماع بعض الضجيج البسيط في بعض الأحيان. أما سماعات سوني، فهي تتفوق في هذا المجال على سماعات جوجل، إذ يمكنها حجب الضوضاء بدرجة أفضل.

من ناحية أخرى، تتفوق سماعات Pixel Buds Pros فيما يتعلق بوضع الشفافية: فعند تفيعله ستبدو الأصوات من حولك طبيعية، ولا يوجد طنين أو تشويش.

التطبيق الخاص بالسماعة:

تأتي هواتف Pixel مع دعم مدمج لسماعات Pixel Buds Pro، ولكن سيحتاج مستخدمو أجهزة أندرويد الأخرى إلى تنزيل تطبيق Pixel Buds، لاختبار ملاءمة سدادات الأذن وإجراء بعض التخصيصات وتحديثات البرامج.

كما يعمل تطبيق Sony Headphones Connect مع كل من أجهزة آبل وأندرويد، ويحتوي على العديد من الإعدادات المفيدة لسماعات الأذن، مثل: فحص مستوى البطارية، وتحديث البرامج، وتخصيص جميع عناصر التحكم باللمس، وغيرها.

الاتصال وعمر البطارية:

تتصل سماعات Pixel Buds Pro عبر تقنية Bluetooth 5.0، وتدعم مزية الاتصال السريع من جوجل (Google Fast Pair) مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، كما تدعم الاتصال المتعدد النقاط. أما سماعات سوني Linkbuds S فهي تتصل مع أجهزتك عبر تقنية Bluetooth 5.2، وتدعم مزية الاتصال السريع Fast Pair، والاتصال المتعدد النقاط.

أما فيما يتعلق بعمر البطارية، فتستمر سماعات Pixel Buds Pro لمدة سبع ساعات مع تشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشيطة (ANC)، وتدعم العلبة الشحن السلكي السريع عبر كابل من نوع USB-C، والشحن اللاسلكي.



أما سماعات سوني Linkbuds S فهي تدوم لمدة تقل عن ست ساعات ويمكن شحن العلبة سلكيًا باستخدام كابل من نوع USB-C، لكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

السعر:

تُباع سماعات جوجل (Pixel Buds Pro) بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا، وتُباع سماعات سوني (linkbuds S) بسعر 130 دولارًا.

أيهما تختار؟

تتميز سماعات Pixel Buds Pro بالتصميم الأجمل، وبطاريتها تدوم لفترة أطول، وتستجيب للمساعد الصوتي بشكل أفضل، وستكون مناسبة لك إذا كنت تمتلك هاتف Pixel، وتستخدم المساعد الصوتي كثيرًا، وتفضل خيار الشحن اللاسلكي لعلبة السماعات.

أما سماعات سوني Linkbuds S فهي تتضمن مزية إلغاء الضوضاء النشطة ANC التي تعمل بشكل أفضل مقارنةً بسماعات جوجل، وتأتي مع مقاس إضافي فيما يتعلق بسدادات الأذن وستكون خيارًا مناسبًا لك طالما أنك لا تحتاج إلى عمر بطارية طويل أو شحن لاسلكي.