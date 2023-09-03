مايكروسوفت تُحذر مستخدمي ويندوز 11 قبل نهاية الخدمة

ذكّرت شركة مايكروسوفت العملاء بأنها سوف تُحدِّث الأجهزة التي تعمل بإصدار عام 2021 من نظام التشغيل ويندوز 11 إجباريًا إلى الإصدار الأحدث، وذلك قبل نهاية الخدمة في الشهر المقبل.

ونظرًا إلى أن الأجهزة العاملة بإصدار 2021 من نظام ويندوز 11 لن تتلقى تحديثات الأمان اعتبارًا من 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فسوف تُحدَّث إلى إصدار عام 2022 لمواصلة تلقي آخر التحديثات.

وجرت عادة عملاقة التقنية الأمريكية أن تُطلق تلقائيًا الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل التابعة لها لضمان استمرار رعاية تلك الأجهزة التي تقترب من تاريخ انتهاء الدعم الخاص بها، وذلك بتزويدها بآخر التحديثات البرمجية، والتحديثات الأمنية، والتحسينات.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي مرحلة طرح التحديث الإجباري لإصدار عام 2022 المعروف أيضًا باسم (Windows 11 22H2) بعد أن أصبح متاحًا للنشر على نطاق واسع للمستخدمين الذين لديهم أجهزة مؤهلة له عبر خاصية تحديث نظام ويندوز.

وقالت مايكروسوفت يوم الخميس في منشور: «للمساعدة في الحفاظ على حمايتك وإنتاجيتك، سيبدأ (تحديث نظام ويندوز) تلقائيًا في تحديث الميزات لأجهزة المستهلكين التي تعمل بنظام ويندوز 11 وأجهزة الأعمال غير المُدارة التي وصلت إلى نهاية الخدمة أو أنها سوف تصل في غضون عدة أشهر».

وأوضحت الشركة: «إذا اكتشفنا أن جهازك قد يكون به مشكلة، مثل: التوافق، فقد نُعلِّق التحديث وقائيًا. وفي هذه الحالة، لن يُثبَّت التحديث تلقائيًا حتى يتم حل المشكلة».

وأضافت مايكروسوفت: «يؤدي هذا إلى استمرار دعم جهازك وتلقي التحديثات الشهرية التي تُعدّ بالغة الأهمية للأمان وصحة المنظومة».

ومع ذلك، لن يُعاد تشغيل الأنظمة تلقائيًا، ويمكن للمستخدمين تحديد وقت مناسب لأجهزتهم لإنهاء عملية التثبيت للتحديث إلى إصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11.

وينطبق هذا على إصدارات نظام ويندوز 11 التي أُطلقت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ومن ذلك: (هوم) Home، و(برو) Pro، و(برو إديوكيشين) Pro Education، و(برو فور وركستيشنز) Pro for Workstations.

يُشار إلى أن إصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11 أصبح متاحًا على نطاق واسع لجميع أجهزة ويندوز 11 التي تستوفي معايير الأهلية المحددة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ويمكن التحقق من صفحة المواصفات والميزات ومتطلبات الحاسوب لنظام التشغيل ويندوز 11 أو استخدام تطبيق PC Health Check لمعرفة إن كان نظامك مؤهلًا للحصول على آخر تحديث لنظام ويندوز 11.